Course pour l’IA : Le RESTIC appelle à  vulgariser le supercalculateur de la Cité de Diamniadio et…

Le RESTIC appelle à vulgariser le supercalculateur de la Cité de Diamniadio et les parcs de technologie numérique pour positionner le SENEGAL dans la course pour l’intelligence artificielle

DeepSeek, le rival chinois de service d’Intelligence Artificielle open source devrait démocratiser la technologie de l’intelligence artificielle, en comblant le fossé entre les entreprises technologiques d’élite et les développeurs ordinaires notamment sur le continent africain . DeepSeek se distingue non seulement par son faible coût et surtout sa nature open source, mais aussi par son potentiel d’amélioration de l’accessibilité, en donnant aux petits développeurs et aux PME des moyens auparavant dominés par les géants de la technologie tels qu’OpenAI et Google.

En fournissant un service d’IA puissant, nettement moins cher et plus facile d’accès, DeepSeek abaisse les barrières à l’entrée dans l’espace de l’IA, ce qui permet d’élargir la base de l’innovation et des applications dans tous les secteurs d’activité dont ceux en Afrique ou la pénétration de l’internet et la connectivites moyen et haut débit battent des records.

Le Sénégal à sa carte à jouer avec le supercalculateur de Diamniadio pour les calculs et algorithmes complexes dans les applications sur les activités économiques, les parc de technologies numériques pour favoriser l’éclosion de l’innovation et des startups ; et récemment de centres de données au nombre de cinq qui positionnent ainsi notre pays comme un hub des données et d’intelligence machine en Afrique au Sud du Sahara. Il faut accélérer le marketing digital et numérique de notre pays.

L’Intelligence artificielle, une technologie en évolution rapide qui exploite l’intelligence des machines ou des logiciels, transforme toutes les sphères économiques et sociales. Il est urgent pour le nouveau régime de réglementer, de vulgariser et d’encourager les parties prenantes dans les chaînes de valeur de l’IA, en mettant l’accent sur les Petites et moyennes entreprises (PME), afin de favoriser l’innovation et un accès équitable aux technologies de l’IA. Un secteur qui doit impérativement représenter 20% du PIB du Sénégal à l’horizon 2050. Donc un vrai accélérateur de développement et un catalyseur de transformation économique, sociale et politique.

Le RESTIC appelle urgemment à un conseil présidentiel sur l’attractivité numérique et digitale du Sénégal en mettant l’accent sur tous les atouts en prélude au lancement imminent du New Deal Technologique comme nouveau référentiel dans la politique numérique et digitale en route vers l’intelligence artificielle.

Le Bureau exécutif