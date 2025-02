PLAIDOYER POUR DE NOUVELLES MŒURS POLITIQUES.

Ce qui a fait la force du PASTEF, depuis le début et lui a permis d’accéder –contre vents et marées- au pouvoir et d’obtenir une majorité parlementaire confortable, c’est la linéarité de ses positions politiques et la constance de sa posture, basées sur le patriotisme (souverainisme), la justice sociale et la gestion vertueuse des affaires publiques. Du côté de l’ancien pouvoir devenue une opposition malhonnête et manœuvrière par contre, on semble opter pour les procès d’intention, la fuite en avant, au lieu d’édifier l’opinion sur leurs visions et projets de société.

SOUVERAINISME BROUILLON VS ALIGNEMENT INCONDITIONNEL

On peut citer le cas emblématique des héritiers du momsarew qui, sans même prendre la peine de saluer la fermeture des bases françaises, symbole éclatant de parachèvement de notre indépendance nationale, reprochent au nouveau régime, un souverainisme brouillon qui a le mérite d’exister, préférant peut-être l’alignement clair, méticuleux et inconditionnel de Macky Sall sur le camp occidental, qu’ils ont dû endurer, durant douze longues années. Nous citerons, à titre d’exemple, la volonté clairement affichée du dernier gouvernement de Macky Sall, de participer au déploiement de la force d’intervention de la CEDEAO au Niger, pour y restaurer l’ordre constitutionnel, tout au moins celui qui leur convient. C’est ce même prétexte fallacieux, qui avait été avancé par la même équipe gouvernementale du Benno Bokk Yakaar, toujours prompte à se soumettre aux désidérata de ses mentors occidentaux, pour cautionner les scandaleuses sanctions contre un pays voisin et frère, le Mali.

L’hypocrisie des pays occidentaux et de leurs laquais locaux est manifeste, dans la mesure où d’autres dirigeants de pays de l’Afrique occidentale ont allègrement violé les constitutions de leurs pays, pour s’octroyer des mandats indus, sans qu’ils émettent, pour autant, la moindre protestation.

CRITIQUES CONTRADICTOIRES ET MAL FONDÉES

La nature subjective des reproches faits au duo Diomaye-Sonko saute aux yeux, quand des opposants, qui naguère revendiquaient l’anéantissement du Sénat budgétivore de Me Abdoulaye Wade et continuent d’exiger la rationalisation des agences, en vue de réduire le train de vie de l’Etat, se plaignent, pourtant, de la suppression du HCCT et du CESE.

Un peu de hauteur, messieurs !

Que dire de cette imposture consistant à assimiler des poursuites judiciaires aussi légales que légitimes contre des gangsters de la République à une persécution contre des adversaires et même à une prétendue chasse aux sorcières ? Il est vrai que les anciens barons intouchables du Macky semblent être devenus politiquement « immunodéficients ». N’avons-nous pas, tous, intérêt à enterrer définitivement ces pratiques de prédation intrinsèquement attachées à notre défunt système politique basé sur le clientélisme et la corruption ?

On comprend alors mieux la longue litanie de griefs adressés aux nouveaux gouvernants, découlant pour la plupart de l’héritage désastreux de leur défunt régime.

Contrairement aux héritiers de Senghor, père de de l’hyper-présidentialisme sénégalais et aux disciples de Me Wade, chantre du despotisme éclairé, les patriotes et démocrates sincères n’en ont que faire du pouvoir discrétionnaire d’un Chef d’une République bananière, qui n’aurait de comptes à rendre qu’à l’Elysée, à la Maison Blanche ou …au Kremlin. Il importe de préserver et même de promouvoir les capacités de veille citoyenne et de riposte populaire des jeunesses patriotiques.

C’est pourquoi, ils ne se reconnaissent pas dans ces cris d’orfraie, de nouveaux convertis au néolibéralisme, qui leur demandent de sauvegarder cet ordre institutionnel obsolète, qu’il s’agit précisément de renverser et démanteler.

L’apaisement de l’espace politique est à ce prix !

Ce n’est pas la complaisance avec les membres de la bourgeoisie bureaucratique, agents stipendiés des puissances occidentales et complices dans leur pillage éhonté de nos ressources nationales, qui garantira la stabilité du nouveau régime du camp patriotique.

Bien au contraire ! Sa consolidation dépendra plutôt de la rupture avec les pratiques politiques perverses de plus de six décennies, d’une reddition des comptes complète, mais aussi de l’approfondissement de la démocratie, y compris dans son aspect participatif, avec séparation et équilibre des pouvoirs et respect scrupuleux des droits et libertés.

NOUVEAU CHAPITRE DE NOTRE VIE POLITIQUE

Il faut toujours garder à l’esprit, que notre pays a toujours joué un rôle pionnier dans l’évolution politique de notre continent vers plus de démocratie et de progrès social.

Seize ans avant la conférence de la Baule du 20 juin 1990, au cours de laquelle, François Mitterrand sommait les Chefs d’Etat africains de prendre plus en compte le respect des droits humains et de la démocratie de type occidental, le président Senghor accordait, le 4 mai 1974, une audience à Me Wade à Mogadiscio, qu’on peut considérer comme le point de départ du multipartisme au Sénégal.

De même une des toutes premières – si ce n’est la première -alternance politique démocratique en Afrique a eu lieu dans notre pays, en mars 2000 suivie de la seconde en 2012.

C’est donc dire, que l’accession au pouvoir du camp patriotique le 24 mars 2024 n’est pas tombé comme un cheveu dans la soupe mais est le fruit d’une évolution politique cohérente et structurée du combat du peuple sénégalais pour l’émancipation nationale, économique et sociale.

On est d’autant plus fondé à le dire, quand on observe le contexte continental marqué par une défiance croissante des jeunesses africaines envers la domination néocoloniale, de même que les tendances irrépressibles du monde vers la multipolarité (émergence de la Chine, renouveau post-communiste de la Russie, BRICS…).

Tout cela amène à la conclusion de la nécessité d’un changement de paradigme dans nos manières de faire la politique. Le PASTEF, malgré quelques stigmates d’inexpérience et de déficit de maturité politique, nous offre quelques bons exemples comme l’autofinancement, la collégialité dans le travail politique et l’ancrage dans nos valeurs, qui ne laissent pas indifférents les jeunesses des autres partis, même ceux de l’opposition. On ne peut donc que saluer l’annonce du prochain congrès de ce parti, qui aidera à mieux définir son identité politique et à renforcer ses capacités de pilotage du processus de transformation sociale en cours.

Il est donc temps pour tous les acteurs de la vie politique et de la société civile de procéder à un aggiornamento et de rompre avec la politique-spectacle, pour relever ensemble les défis identifiés par les Assises Nationales et l’Agenda national de transformation systémique, dans la tolérance et le respect de la diversité.

NIOXOR TINE

leelamine@nioxor.com