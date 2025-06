Paul Pogba rejoint l’AS Monaco…en larmes

Le chemin fut long et semé d’embûches, mais Paul Pogba est bel et bien de retour. Ce mardi après-midi, le champion du monde 2018 a officiellement signé un contrat de deux ans avec l’AS Monaco. Une nouvelle étape décisive pour le milieu de terrain de 32 ans, qui n’a plus foulé les pelouses en match officiel depuis septembre 2023.

Depuis, « La Pioche » a traversé une période des plus sombres. Contrôlé positif à la testostérone en février 2024, il avait été suspendu plusieurs mois avant de voir sa sanction réduite. Une épreuve de plus, deux ans après avoir été victime d’une affaire de séquestration en 2022. Autant d’événements qui ont profondément marqué l’homme et freiné la carrière du joueur.

C’est donc avec une émotion visible que Pogba a paraphé son engagement avec le club de la Principauté. Les larmes versées lors de la signature en disent long sur le poids du passé et l’espoir d’un nouveau départ.

À Monaco, le Français retrouve une opportunité de relancer sa carrière, dans un environnement ambitieux et compétitif. Il sait d’où il revient, mais surtout, il sait désormais où il veut aller.