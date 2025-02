Pays en ruines…Ministres et DG du régime vivent dans le luxe total

Les sénégalais attendent toujours le véritable changement promis par le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Depuis l’arrivée du président Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko au pouvoir, certaines pratiques sont toujours d’actualité. Une situation qui fait grand bruit. Et qui met certains citoyens dans tous leurs états. La rupture tant prôné par les patriotes doit se sentir à tous les niveaux.

Guy Marius Sagna, député sous les couleurs du Pastef, joue pleinement son rôle. Dans ses traditionnelles questions écrites, il interpelle souvent le régime sur des sujets qui fâchent. gouvernement. Dans une récente sortie, le parlementaire interroge le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, sur «sa politique de dotation de véhicules». «M. le ministre, je veux évoquer aujourd’hui avec vous les pratiques liées à l’achat de voitures par les directions, les agences et les sociétés publiques et parapubliques. Le système par lequel des agents de l’État identifient les véhicules de leur choix peu importe le prix et que l’État supporte 70% et l’agent 30% [qui lui seront défalqués de son salaire par moratoire], a-t-il cours actuellement ? », se demande l’activiste.

Une question qui vaut son pesant d’or surtout où moment où, selon le pastéfien, «il m’est revenu que des DG et leurs collaborateurs en abusent, roulant avec des véhicules aux prix indécents pour un pays comme le Sénégal où tout est urgence». «Parmi les nouveaux nommés dans l’exécutif, certains s’adonneraient à cette pratique», avait fait savoir le parlementaire. Et de l’autre côté, c’est Mollah Morgun qui trouve excessive la somme que perçoivent les nouveaux ministres du PROJET.

«C’est trop : Salaire ministre 2.900.000 fcfa, indemnités de logement 1.million. + 700.000 d’indemnités de carburant + 300.000 d’indemnités de téléphone.( courant-eau-auto) tout gratuit dans un pays en ruine…Primes et perdiem aussi…», ironise l’activiste. Selon lui, «rien n’a changé sur les grilles des salaires dans un pays en ruine où la marge de manœuvre budgétaire est impossible». Et pourtant le nouveau régime a présente le Sénégal comme un État en ruines.

« Aujourd’hui, nous avons trouvé un Etat en ruine et les Sénégalais en sauront quelque chose dans les jours à venir», avait déclaré le Premier ministre Ousmane Sonko qui se prononçait sur la situation socio-économique du Sénégal avant-hier, samedi 03 août 2024, en marge de la Journée nationale de l’arbre à Dakar. Face à la situation, beaucoup d’observateurs de la scène politique estiment que les nouvelles autorités doivent montrer le bon exemple. Les sénégalais ne peuvent pas vivre dans la précarité au moment où certains privilégiés vivent dans un luxe insolent.

Dans une récente sortie, Magued Wade du MPCD avait donné des pistes de solutions au pouvoir en place. «La réduction de moitié des salaires du Président , du Premier ministre , des ministres, des directeurs des sociétés publiques parapublics et autres Agences.La réduction du nombre souvent pléthorique des conseillers et ministres conseillers de la Présidence et de la Primature», proposait-il. Pour «l’Assemblée Nationale à qui vous voulez faire jouer un rôle plus important durant votre magistère», il demande au président Bassirou Diomaye Faye de réduire « de 8 à 4 pour les postes de vice- présidents», «l’instauration d’une prime de session en remplacement du salaire mensuel pour les élus de la représentation nationale».

Ces mesures, si elles venaient à être appliquées, pourraient participer à la réduction du train de vie de l’Etat. Mais cela ne fera que si les nouveaux porteurs du PROJET veulent changer la donne. Depuis neuf (9) mois, directeurs généraux et ministres ne montrent pas le bon exemple. Il est temps pour les responsables de Pastef de faire «du don de soi pour la patrie» plus qu’un slogan de campagne !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn