Politique d’emploi…les DG de Pastef «sabotent» le PROJET

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est porté au pouvoir pour apporter des solutions face aux nombreux problèmes que vivent les sénégalais. Malheureusement, depuis plus de neuf (9) mois, les nouveaux tenants du pouvoir s’emmêlent les pinceaux. Les hommes de Ousmane Sonko semblent complètement ignorer leurs priorités. Et les décisions que prennent certains directeurs généraux (DG) le prouvent à suffisance.

La direction de l’Agence nationale de la sécurité routière (ANASER) a proposé un plan de départ social à ses agents. Dans une note interne, il est demandé aux employés intéressés de se rapprocher de la division des ressources humaines pour entamer les démarches. Cependant, aucun agent ne se serait encore manifesté. Certains médias disent même que depuis l’arrivée du nouveau directeur général, Atoumane Sy, les relations sont tendues avec certains membres du personnel. Une information qui pose beaucoup de questions sur la gestion du nouveau régime.

Qui pour rappeler aux directeurs généraux de Pastef ce pourquoi ils ont été nommés ? Depuis que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont arrivés au pouvoir, les personnes qui les entourent prennent des décisions qui sont loin du «Jub Jubbal Jubbanti». De nombreuses structures ont mis à la porte beaucoup de travailleurs. Des décisions qui ne font qu’augmenter le taux de chômage. Pour un régime qui doit apporter des solutions, ces DG ne s’y prennent pas de la bonne manière.

Une centaine d’employés du Port autonome de Dakar (PAD) ont été licenciés à la fin de l’année 2024, selon un quotidien de la place dans sa parution du 7 janvier 2025. Qui indiquait que ces agents qui ont « passé de nombreuses années » dans la boîte, espéraient un contrat à durée indéterminée. A la suite de ces licenciements, le journal se demandait même qui seront les prochains employés à quitter le Port autonome de Dakar ? Mais au niveau de la direction, le terme licenciement est réfuté. Les services de Wally Diouf Bodian précisent qu’il « s’agit de travailleurs dont les contrats sont arrivés à terme ».

Mais le constat est là ! Les travailleurs temporaires du Port Autonome de Dakar dont les contrats ont été mis à terme depuis le mois de juin dernier ont écrit une lettre ouverte au président de la République et à son Premier ministre pour exposer leurs doléances. Ces travailleurs, qui font face à de nombreuses difficultés, menaçaient même d’observer une grève de la faim. Ces licenciements semblent ne pas déranger le nouveau régime. «L’amorce des changements de cap doit se concrétiser en 2025, pour tenir les promesses du projet », avait écrit Waly Diouf Bodian sur sa page Facebook.

Au Fonds de garantie d’investissement prioritaire (FONGIP), plusieurs agents dont les absences sont antérieures à la nomination de Ndèye Fatou Mbodji, et pour certains, pour quelques jours, ont été licenciés. Selon le nouveau maître des lieux qui est membre de Pastef, les personnes licenciées n’ont pas apporté de justificatifs aux demandes d’explications qui leur ont adressées. Ces deux structures sont des exemples parmis tant d’autres.

Les licenciements survenus dans plusieurs entreprises suite aux nominations de nouveaux directeurs généraux et administrateurs, se poursuivent. Et cela risque de poser des problèmes au régime en place. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye tentent de régler le problème de l’emploi des jeunes. Malheureusement pour le nouveau régime, les décisions prises par certains sont loin de l’idée que les sénégalais se font des hommes qu’ils ont choisi à 54%.

Il est temps pour le nouveau régime d’éviter d’attiser la colère des jeunes. Les nouveaux DG doivent éviter d’augmenter le nombre de chômeurs. Des décisions plus appropriées doivent être trouvées devant la situation urgente des jeunes qui sont obligés de s’agripper à des contrats de saisonnier en Espagne.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn