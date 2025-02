Pays en ruines…Sonko obtient sa «confirmation», quel avenir pour Macky Sall ?

Après une très longue attente, la Cour des comptes a enfin publié son rapport définitif sur les finances de 2019 au 31 mars 2024. Sans surprise, elle a confirmé les révélations du premier ministre Ousmane Sonko sur l’état des finances. Au sein du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), on parle de «carnage financier». Désormais, le pouvoir a tous les leviers pour traquer les présumés délinquants financiers. Mais Macky Sall, vu comme le principal responsable de cette situation, demeure une équation pour le régime.

Lors d’une conférence de presse tenue le 26 septembre 2024, Ousmane Sonko a décrit un état catastrophique des finances du Sénégal. Des révélations qui n’avaient pas convaincu beaucoup de personnes. Le 3 août 2024, il est revenu à la charge. « Aujourd’hui, nous avons trouvé un Etat en ruine et les Sénégalais en sauront quelque chose dans les jours à venir», avait-il déclaré en marge de la Journée nationale de l’arbre à Dakar. Avec la publication du rapport de la Cour des comptes, ces déclarations de Sonko commencent à avoir du sens. Comme quoi c’est lui qui avait raison sur certains de ses détracteurs qui n’avaient pas cru en ses dits.

Si on en croit ce qui est dit dans ce rapport, le régime de Macky Sall a massacré les finances du Sénégal. Et le mot n’est pas de trop au regard de ce que le document a révélé. Les sénégalais se sont rendus compte d’une manipulation flagrante des chiffres concernant le déficit budgétaire. Le gouvernement, en annonçant un déficit de 4,9% du PIB pour 2023, masquait la réalité, selon la Cour des Comptes, ce déficit aurait en fait atteint 12,30% du PIB. Un écart majeur de 7,4 points de pourcentage qui met en évidence des dépenses non budgétisées et une dette bancaire non incluse dans les documents officiels.

En 2022, l’écart est tout aussi alarmant, le gouvernement annonçait un déficit de 6,08% du PIB, mais après recalcul, ce déficit est revu à la hausse à 12,65% du PIB. Ces différences s’expliquent par l’absence de prise en compte de dépenses essentielles et une dette bancaire de 2 096,46 milliards de FCFA, non inscrite dans les comptes publics. Le remboursement de la dette en cours, d’un montant de 2 517,14 milliards de F CFA, par le biais de crédits budgétaires, réduit considérablement les marges de manœuvre budgétaire de l’État. Les charges financières de la dette bancaire, à hauteur de 302,61 milliards de F CFA, auront un impact majeur sur les budgets à venir, compte tenu de leur volume et de la durée des échéances.

Le rapport a décelé plusieurs manquements sur lesquels nous reviendrons en profondeur. Mais pour tout ce qui est dit dans le document, les patriotes veulent «pendre Macky Sall sur la place publique». L’ancien président de la République est vu comme le principal responsable de cette situation. «Macky Sall doit être poursuivi pour haute trahison faut que le procureur lance un mandat d’arrêt international pour ce voyou et son gouvernement ça c’est un crime économique», a commenté un membre de Pastef après la publication du rapport.

Un avis partagé par beaucoup de ses camarades. Pour eux, le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye est le principal responsable de la situation actuelle. Ces patriotes estiment que les hommes et femmes qui ont agi ainsi ne pouvaient pas le faire sans la bénédiction de l’ancien chef de l’Etat. Raison pour laquelle, ils pressent le nouveau régime pour qu’ils mettent en place la haute Cour de justice. Loin de s’en arrêter là, ils demandent aussi que tous les ministres de l’ancien régime mêlés à ce qu’ils appellent un «carnage financier» soient traduits en justice.

Mais par qu’elle magie le régime du duo Diomaye-Sonko va-t-il réussir cette prouesse? Si vraiment les nouvelles autorités voulaient traduire Macky Sall en justice, elles ne l’auraient pas laissé quitter le pays à bord de l’avion présidentiel. Ce sont les sous-fifres de l’ancien président de la République qui risquent d’en payer le prix fort. Car les patriotes ont fait de la reddition des comptes leur cheval de bataille. Alors, que les anciens ministres surveillent davantage leurs arrières !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn