Révolte des étudiants et chômage en hausse…Ça chauffe sur Sonko-Diomaye

Ce mandat ne sera pas de tout repos pour le duo Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko ! Les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) disent avoir hérité d’un État en ruines. Les sénégalais, par contre, attendent du régime des résultats. Mais la lenteur notée commence à exaspérer les populations. Les étudiants sont en train de se révolter au moment où les nombreux licenciements font augmenter le taux de chômage.

Les étudiants renouent avec les manifestations ! Après l’université Cheikh Anta Diop (UCAD), des étudiants d’autres universités ont pris le flambeau. Le mardi 11 février 2025, l’Université Iba Der Thiam de Thiès a été le théâtre de violents affrontements entre étudiants et forces de l’ordre. Les heurts, caractérisés par des jets de pierres et des tirs de grenades lacrymogènes, ont conduit à des tensions accrues sur le campus, avec au moins un étudiant grièvement blessé. Ce dernier a perdu son œil. Une situation dénoncée par ses camarades.

Les étudiants de l’UIDT, dans un communiqué, expriment leur « indignation totale et sa colère face à l’acte barbare et lâche perpétré par les forces de l’ordre, ayant entraîné la perte d’un œil chez un étudiant ». Cet acte, qualifié de « criminel » et d’une « brutalité inqualifiable », est décrit comme une « violation flagrante des droits fondamentaux » et un « affront aux principes les plus élémentaires de l’État de droit ». « Nous refusons que l’université, temple du savoir et bastion de la pensée critique, soit transformée en un terrain d’expérimentation pour la répression policière et la violence institutionnelle. Nous assistons à une escalade dangereuse où ceux censés garantir la sécurité se muent en bourreaux d’étudiants sans défense », disent-ils

Face à cette situation, les étudiants interpellent directement le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko : « Si le changement tant promis est une réalité et non un mirage, il est impératif de s’attaquer aux problèmes qui gangrènent l’UIDT. La livraison du pavillon de 1000 lits ne peut plus attendre : il est temps de passer des discours aux actes pour une solution définitive ». Ce mercredi, ce sont leur camarades de l’Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN) qui ont pris le flambeau.

Ces étudiants dénoncent une absence de réaction des autorités face à leurs revendications, malgré plusieurs alertes lancées depuis plus d’un mois. Ils avaient déjà organisé une marche pacifique ces dernières semaines, mais sans obtenir satisfaction. Face à la situation qui se dégrade dans les universités, le gouvernement est attendu sur des solutions concrètes. Dans le cas contraire, les nouvelles autorités risquent d’avoir de gros problèmes avec ces étudiants qui ne reculent devant rien.

Comme si cela ne suffisait pas, les syndicalistes s’apprêtent à investir les rues. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) compte organiser, le vendredi prochain, un vaste rassemblement pour manifester contre l’intenable situation sociale. «Face à la situation sociale durement ressentie par le monde du travail, nous venons, par la présente, vous informer de la tenue d’un vaste rassemblement des travailleurs, ce vendredi 14 février 2025, à partir de 15h, à la Maison des travailleurs Keur Madia, quartier Cerf-Volant à Dakar. Ce rassemblement a pour objectif de fédérer les luttes des travailleurs par la création d’un large front syndical autour des revendications essentielles de l’ensemble des travailleurs et particulièrement des secteurs en lutte», informe l’Organisation syndicale.

Si on en croit Cheikh Diop, des licenciements sont constatés au niveau du Port autonome de Dakar, de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et même dans certains ministères ont conduit à cette situation. « Ces renvois, motivés par diverses raisons, fragilisent davantage les employés et accroissent le climat d’incertitude au sein du monde du travail», a-t-il déclaré sur Pressafrik.

Ces manifestations en disent long sur ce qui attend le nouveau régime. Si le Président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ne trouvent pas des solutions pour calmer le front social, ils pourraient avoir des problèmes plus graves que de «simples» chiffres maquillés par le régime sortant. Les sénégalais ont trop donné au PROJET pour ne rien recevoir en retour après dix (10) mois de gouvernance.

