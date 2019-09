PDS GUINEE BISSAU: Les karimistes veulent Karim comme candidat aux présidentielles

PARTI DEMOCRATIQUE SENEGALAIS

Fédération PDS Guinée Bissau

Mouvement Karimistte ABF

Mouvement RESKA

COMMUNIQUÉ

Nous avons pris connaissance de la décision du SGN Me Abdoulaye WADE de mettre en place un nouveau secrétariat exécutif national.

Nous saluons la clairvoyance, l’esprit d’anticipation et la pertinence des changements opérés.

Nous marquons notre accord sur les choix qui valorisent la compétence, la fidélité, la jeunesse et la promotion des femmes et de la diaspora.

L’espoir est revivifié par le positionnement d’une équipe conquérante qui a été nourri dans les prairies libérales.

Le peuple sénégalais et les observateurs attendent de notre leader panafricaniste et bâtisseur la restauration de la démocratie et la bonne Gouvernance.

Nous sollicitons vos orientations stratégiques pour plébisciter le frère Karim WADE aux prochaines élections présidentielles.

Notre parti est un patrimoine de l’histoire politique; à ce titre nous avons la responsabilité de deconfisquer le pouvoir et libérer les Sénégalais. Le peuple souffre des errements du régime aux abois.

Unis et solidaires nous vaincrons.

Fait à BISSAU le 31/08/19

Bassirou SECK Coordonnateur

Fédération PDS GUINÉE BISSAU