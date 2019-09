Wade le heros « mort » soutenu par ses fidèles partisans

Parti Démocratique Sénégalais (PDS)

Les trois communes : Thiès (EST – OUEST – NORD)

Motion de soutien

Suite au réaménagement opéré au niveau du Secrétariat National du Parti Démocratique Sénégalais, la Fédération des trois communes de Thiès adresse ses vives félicitations au Frère Secrétaire général national, le grand visionnaire Maître Abdoulaye Wade tout en lui renouvelant sa confiance. La féderation s’engage à ne ménager aucun effort pour réussir tous les défis politiques.

elle exprime ses sentiments de profonde gratitude au Président WADE pour avoir injecté du sang neuf source d’un nouvel élan pour le parti ; une occasion pour la fédération de féliciter les freres et soeurs qui ont été nommés dans le Secrétariat National.

À l’unanimité, la fération urbaine salue son courage politique et sa vision prospective parce que depuis fort longtemps le PDS a été infiltré par des parasites qui émargent présentement au palais marron. Ces vautours en mission commando avaient pour objectif principal de plomber le bon fonctionnement du PDS, de compromettre les chances de notre valeureux candidat Karim Meissa WADE.

Heureusement que le Sopi a son Pape. Avec toujours Maître Abdoulaye Wade, un vent purificateur a soufflé pour éloigner à jamais les mercenaires et les traîtres, pour que pousse vite et sainement la bonne graine semée, espérant ainsi de bonnes récoltes prochaine. La fédération rappelle tout court aux ingrats, aux oiseaux de mauvais augure, aux amnésiques, que quand WADE était aux affaires, aucune de ses décisions n’était remise en cause, aucun de ses décrets n’a été décliné. C’est la raison pour laquelle, les agissements de ces soi-disant frondeurs ne sont qu’une tempete dans un verre d’eau.

La loyauté, la dignité, sont des valeurs intrinsèques que ces vauriens n’ont jamais appris dans leur vocabulaire.

N’en déplaise, le PDS demeure la première force politique du Sénégal; WADE est notre seule source d’inspiration; Karim est notre seul candidat, notre espoir.

La Fédération de Thiès et les mouvements des anciens, des femmes, des cadres, de l’ UJTL ainsi que les mouvements de soutien réaffirment totalement leur engagement derrière le frère secrétaire général national et exécuteront fermement toute mesure émanant de sa volonté.

Face aux nouveaux defis qui interpellent le parti, les militantes et militants de La Fédération de Thiès s’engagent à l’elargissement des bases du parti dans toutes les localités de la ville et est déterminée à concentir à tous les sacrifices nécessaires pour porter son candidat à la tête de ce pays. La fédération termine par lancer un appel solennel aux militantes et militants à rester vigilants pour mettre hors d’état de nuire tous les fossoyeurs du PDS qui ont été démasqués et demande au conseil de discipline du parti de prendre des mesures adequates contre ces anticonformistes.

Unis et disciplinés, nous vaincrons.

Vive le PDS !!!!!!!!!!!!! Vive Maitre WADE !!!!!