Périr pour la patrie non pour un politique (Par Falil Gadio) 

La politique est l’art de gouverner la cité. Les doctrines politiques divergent mais le but c’est la paix, l’épanouissement, l’harmonie dans les sociétés. Les différences sociales, politiques et idéologiques doivent être des socles sur lesquelles reposent la cohésion, malgré la contradiction.

Rendre ce pays meilleur est le seul challenge qui sied. Source de chaos, les formes de violences politiques décrédibilisent ses agitateurs. Depuis un certain temps, des ondes négatives polluent l’espace politico-médiatique. La haine et la violence inouïe rythment les débats politiques fragilisant, du coup, la démocratie sénégalaise portée au pinacle par les anciens.

Cette situation est une véritable menace contre la cohésion sociale et le commun vouloir vivre ensemble. Après une période très difficile (mars 2021-février 2024), le Sénégal est à la croisée des chemins eu égard au terrorisme au Sahel, les coups d’états militaires et institutionnels entre autres . Face alors à la porosité de nos frontières, on ne rappellera jamais assez cette ceinture de feu qui hante le sommeil, au-delà des autorités compétentes, nos forces de défenses et de sécurité.

Les responsables politiques de tout bord ont tout intérêt à faire montre de plus de tenue et de retenue. Dire alors que le discours politique incendié doit être renvoyé aux calendres grecques pour laisser place à la sensibilisation des militants. Il urge, somme toute, de renforcer la formation et le militantisme dans les partis politiques. Pour ce qui les concerne, les professionnels des médias doivent scrupuleusement veiller au respect des principes d’éthique et des règles déontologiques qui régissent la profession de journaliste.

Quant à l’Etat, garant des libertés fondamentales et de la sécurité des concitoyens, il se doit de renforcer l’arsenal judiciaire pour prévenir et combattre les dérives sur les réseaux sociaux, sans anéantir la liberté d’expression.

La vraie rivalité politique doit être programmatique. Un retour aux fondamentaux susceptibles de hisser le pays au concert des nations prospères. Il faut, pour cela, aussi bien une opposition qu’un pouvoir responsable. La vraie rivalité politique, c’est celle de rendre le Sénégal prospère. Un pouvoir qui execute et applique ce pourquoi ils ont été élus face à une opposition responsable et qui propose des solutions.

Falil Gadio, journaliste.