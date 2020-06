Pierre Yéhoumé à Serigne Mbacké Ndiaye : « La transhumance est un fait purement animal »

La transhumance est un fait purement animal….Et croyez moi l’APR n’est ni une bergerie et encore moins un festival animalier ou un parc zoologique. Comment peut on en si peu de temps travestir une dynamique de cohésion et de yokoute en une course effrénée à l’adoption et à la domestication de fauves et reptiles qui ont parcouru et dragué tous les partis alentours .L’heure de la raison et du sauvetage identitaire de l’APR a sonné !

L’histoire tranchera!

Je ne laisserais pas faire les complotistes et animaux de mauvais augures qui hier encore et dans un passé récent torpillèrent nos valeurs et dirigeants jusqu’à l’os!

Ceux là ont pour destination le cirque des attardés et autres loumas de fortune!

Non l’APR ne sera pas leur refuge! Osons

René Pierre Yéhoumé Responsable Apr Dakar plateau ,Président du Moder