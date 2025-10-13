PJF : La caution d’Aliou Sall et de son épouse acceptée

Le président du collège des juges d’instruction, Idrissa Diarra, du pool judiciaire financier, a finalement accepté l’offre de cautionnement solidaire de 240 millions de FCFA faite par l’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, et son épouse Aïssata Sall. Le juge Diarra a signé l’ordonnance au vu d’un cautionnement à la Caisse des Dépôts et Consignations. L’information a été confirmée par l’un de leurs avocats, Me El Hadji Diouf.

Le couple va faire face au magistrat instructeur pour inculpation. Aliou Sall et son épouse sont à un pas de leur libération, soit sous contrôle judiciaire ou en liberté provisoire.

Leur arrestation par la DIC fait suite à une délégation judiciaire ordonnée par le magistrat instructeur, dans le cadre d’une enquête ouverte après le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).

L’affaire porte sur des mouvements financiers suspects liés à la vente d’un terrain, à travers une Société civile immobilière (SCI).

Source : Seneweb