Sénégal Bi Ñu Bokk alerte sur une crise de confiance et de gouvernance

Le Mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk a vivement réagi à la décision de l’agence de notation Moody’s de dégrader la note souveraine du Sénégal à Caa1, avec perspective négative. Il s’agit de la troisième dégradation en moins d’un an, que le mouvement qualifie de signal clair de méfiance envoyé par les marchés internationaux.

Dans un communiqué publié ce 13 octobre 2025, le mouvement dirigé par Barthélemy Dias estime que cette décision n’est pas qu’un simple indicateur économique, mais le reflet d’une gouvernance budgétaire sans cap, d’un État qui a perdu la confiance de ses partenaires et d’un peuple qui en subit chaque jour les conséquences. Le texte rappelle également que le Fonds monétaire international (FMI) a suspendu son programme avec le Sénégal, évoquant des erreurs systémiques dans les chiffres transmis par le gouvernement. Le pays est désormais considéré comme un emprunteur à haut risque, contraint de payer des taux d’intérêt supérieurs à 7 %, tandis que le ratio dette/PIB atteint près de 119 %, un niveau record.

Selon le mouvement, cette crise trouve son origine dans la déclaration du Premier ministre en 2024, qui avait affirmé l’existence d’une dette cachée de plusieurs milliers de milliards. Une déclaration jugée irresponsable et inopportune, qui a ébranlé la crédibilité du Sénégal sur les marchés et semé le doute parmi les bailleurs de fonds. Depuis, déplore le communiqué, le pays s’enfonce dans une spirale de confusion où les chiffres changent, les ministres se contredisent et les engagements ne sont plus tenus. « En économie, on peut emprunter de l’argent, mais jamais la confiance », souligne le texte.

Le mouvement dénonce également un gouvernement sans boussole, préférant les slogans aux solutions, la communication à la planification et les attaques politiques à la réforme économique. Les conséquences, selon lui, sont déjà visibles : le FMI a gelé ses décaissements, les investissements tardent à se matérialiser et les impôts augmentent pour combler les déficits, au détriment des familles et des petites entreprises. Sénégal Bi Ñu Bokk fustige une pression fiscale injuste et déséquilibrée où « les plus modestes paient pendant que les privilégiés sont protégés ».

À la crise économique s’ajoute désormais une crise sanitaire majeure, avec la fièvre de la Vallée du Rift qui a déjà causé 140 cas confirmés et 18 décès au 10 octobre 2025, selon le ministère de la Santé. La région de Saint-Louis est la plus touchée, mais aucun plan d’urgence clair n’a été présenté. « Pendant que le peuple meurt de maladie et de cherté de vie, le pouvoir s’enferme dans le déni et la propagande », accuse le mouvement.

Face à cette situation, Sénégal Bi Ñu Bokk appelle le gouvernement à rompre avec la fuite en avant et à passer des discours aux actes concrets. Il demande notamment la publication du rapport du cabinet Mazard sur la dette publique, la centralisation de la dette dans un compte unique du Trésor, la publication mensuelle des statistiques budgétaires à l’image du Rwanda, ainsi qu’une réforme fiscale plus équitable et orientée vers le développement.

Le mouvement conclut en rappelant que chaque dégradation de note, chaque hausse de taux d’intérêt et chaque retard de décaissement du FMI ont des répercussions directes sur la vie quotidienne des Sénégalais : des prix plus élevés, de nouvelles taxes sur les produits de base, des investissements publics retardés et des emplois perdus. « Il ne s’agit pas d’une sanction technique, mais bien d’une sanction économique, sociale et politique », souligne le communiqué signé du Secrétariat exécutif provisoire de Sénégal Bi Ñu Bokk.