Le Rassemblement pour la Vérité / And Ci Degg appelle à plus de transparence

Le Bureau politique du Rassemblement pour la Vérité / And Ci Degg (RV-ACD) s’est réuni le 11 octobre 2025 au siège du parti pour examiner la situation économique, sociale et éducative du pays. À l’ordre du jour figuraient les questions brûlantes de l’actualité nationale, l’organisation des activités du parti et les actions prioritaires à entreprendre dans les semaines à venir.

Dans son communiqué publié à l’issue de la rencontre, le Bureau politique a longuement analysé la situation économique du Sénégal à la lumière des discussions en cours entre le gouvernement et le Fonds monétaire international (FMI). Les membres du RV-ACD encouragent les autorités à poursuivre ces négociations « dans un esprit de transparence et de souveraineté », tout en invitant le FMI à « faire preuve de flexibilité » et à mieux tenir compte des priorités nationales.

Le parti a également attiré l’attention sur la hausse persistante du coût de l’électricité, qui impacte lourdement le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises. Il exhorte le gouvernement à adopter « des mesures urgentes et structurelles » pour atténuer cette cherté jugée insoutenable.

Dans le même esprit, le Bureau politique a salué les efforts de reddition des comptes engagés par le régime actuel, estimant que cette démarche constitue « un gage de transparence et de bonne gouvernance ». Toutefois, le parti souligne la nécessité de préserver la dynamique économique à travers la relance de la production nationale, le renforcement du secteur privé sénégalais et la stimulation de l’investissement local.

Sur le plan social, le RV-ACD a adressé ses vœux de bonne rentrée scolaire et universitaire à l’ensemble des élèves, étudiants et personnels éducatifs. Il invite le gouvernement à privilégier un dialogue constructif avec le G7, regroupant les principaux syndicats d’enseignants, afin de garantir une année scolaire « stable, apaisée et porteuse de résultats positifs ».

Enfin, le Bureau politique a lancé un appel à l’ensemble des militants, responsables et sympathisants du parti pour une mobilisation active en vue de soutenir les activités et les priorités inscrites à l’agenda du RV-ACD.