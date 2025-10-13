Soya Diagne placé en garde à vue

Soya Diagne est en état d’arrestation à l’issue de son audition. Le patron de presse et proche de l’opposition a été placé en garde à vue dans les locaux de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar, selon Seneweb. Il est accusé d’avoir diffusé une fausse nouvelle à travers sa page Facebook.

Son arrestation est consécutive à une autosaisine du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar.

Pour rappel, Soya Diagne a été interpellé samedi dernier à l’hôtel Terrou-Bi avant d’être libéré le même jour sur convocation.