PJF : L’audition de Farba Ngom prévue pour le jeudi

La semaine s’annonce décisive pour Farba Ngom. D’après Libération, le maire des Agnam sera convoqué ce lundi au pool judiciaire financier (PJF) pour une audition prévue jeudi prochain dans le cadre de l’instruction de l’affaire portant sur le rapport de la Centif pointant des transactions douteuses d’au moins 125 milliards de francs Cfa.

Après avoir demandé et obtenu le levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom, le parquet financier a demandé au Collège des juges d’instruction du pool financier d’ouvrir une information judiciaire pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d’influence et abus de biens sociaux. En plus de Farba Ngom, la procédure vise Tahirou Sarr (différent du député) et X.

Libération informe que le dossier a été transmis au président du Collège des juges d’instruction.