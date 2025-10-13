Placés sous contrôle judiciaire…Aliou Sall et son épouse libérés

Ouf de soulagement pour Aliou Sall et son épouse, Aïssata Sall. À la suite de leur comparution devant le président du collège des juges d’instruction, Idrissa Diarra, du pool judiciaire financier, le couple a été libéré.

Selon Seneweb, l’ancien maire de Guédiawaye et sa femme ont été placés sous contrôle judiciaire, après avoir consigné une caution solidaire de 240 millions de FCFA.

Cependant, ils demeurent inculpés pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux, corruption et trafic d’influence. Une information judiciaire a été ouverte.