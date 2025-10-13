Dakar, Mbour, Kaolack…Interdiction des chariots de vente sur les grands axes

Dans un souci de maintien de l’ordre, de la tranquillité et de l’hygiène publics, les préfets de Dakar, Mbour, Kaolack et Saint-Louis ont pris, sur instruction du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, des arrêtés interdisant la circulation et le stationnement des chariots de vente sur plusieurs axes stratégiques. Cette mesure, qui entre en vigueur le jeudi 16 octobre 2025, vise à fluidifier la circulation et à restaurer la discipline urbaine dans ces grandes villes.

Sont concernés par cette interdiction les chariots de vente de produits alimentaires ou de consommation, les véhicules hippomobiles (« charrettes »), les « pousse-pousse », ainsi que les épaves et installations abandonnées sur les trottoirs et voies publiques. D’autres dispositifs jugés sources d’« incommodités, d’insécurité et de délinquance » sont également visés.

Selon le ministère de l’Intérieur, cette décision répond à une préoccupation croissante face à la congestion des axes principaux et à la prolifération des vendeurs ambulants opérant souvent sans autorisation. Ces activités informelles, en plus d’encombrer la voie publique, présentent des risques sanitaires et sécuritaires.

Le ministère souligne que ces arrêtés s’inscrivent dans une politique globale de régulation des occupations anarchiques et de modernisation de l’espace urbain. Les forces de l’ordre sont d’ailleurs chargées d’en assurer la stricte application.

Enfin, le ministre de l’Intérieur invite les citoyens concernés à faire preuve de civisme et de patriotisme, rappelant que cette mesure vise avant tout à préserver l’intérêt général. L’objectif est de garantir un cadre de vie plus sûr, plus propre et plus fluide dans les principales agglomérations du pays.