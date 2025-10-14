Jusqu’où ira Macky Sall…face au tandem Diomaye-Sonko ?

Depuis quelques temps, l’ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, multiplie les apparitions publiques et les prises de parole médiatiques. Discret depuis la fin de son mandat en 2024, il semble désormais déterminé à reprendre la main sur son image et à défendre activement son héritage politique et économique. Ses interventions récentes, notamment à travers l’émission H5 Motivation et sa mobilisation sur le dossier de la dette publique, ont relancé les spéculations sur ses véritables intentions.

L’ancien chef de l’État s’exprime désormais avec aisance sur les grands dossiers de son règne, comme la gestion du pétrole et du gaz, la création de l’Institut supérieur du pétrole et du gaz (ISPG) ou encore la mise en place du Fonds pour les générations futures. Dans son entretien à H5 Motivation, il a insisté sur les sacrifices consentis pour le développement du pays et sur sa vision d’un État fort, axé sur la stabilité et le progrès social. « L’essentiel, quand on gouverne, ce n’est pas dans les bâtiments, mais le bonheur que l’on peut donner aux populations », a-t-il confié, revenant sur les programmes de solidarité et les réformes économiques qui ont marqué son magistère.

Mais cette offensive médiatique ne se limite pas à un exercice de mémoire. Macky Sall s’attache aussi à défendre son bilan face aux accusations de dissimulation de la dette publique. Il a mobilisé plusieurs cabinets d’avocats sénégalais et internationaux pour « clarifier » les chiffres et obtenir la publication intégrale des rapports de l’Inspection générale des finances (IGF) et de la Cour des comptes. L’ancien président estime que ces documents sont essentiels pour rétablir la vérité sur l’état réel des finances publiques entre 2019 et 2024.

Derrière cette démarche juridique, certains observateurs voient une stratégie de reconquête de l’opinion, notamment face au pouvoir actuel dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. En reprenant la parole, Macky Sall semble vouloir rappeler qu’il demeure une figure politique d’envergure nationale et internationale. Ses sorties successives, bien coordonnées, apparaissent comme une manière de repositionner son image à un moment où la scène politique sénégalaise connaît de profondes recompositions.

Sur le plan diplomatique, l’ancien président jouit encore d’un prestige certain à l’étranger, notamment auprès des organisations internationales et des partenaires africains. Sa candidature évoquée au poste de Secrétaire général des Nations unies illustre cette ambition de rester au centre du jeu mondial. « Je ne suis pas encore candidat, mais je ne l’écarte pas », a-t-il déclaré, estimant que son expérience, « du local au global », pourrait servir à refonder une ONU plus efficace et plus équitable.

Pour autant, cette montée en puissance médiatique ne manque pas de susciter des interrogations : jusqu’où Macky Sall compte-t-il aller ? Va-t-il se limiter à la défense de son héritage, ou envisage-t-il un retour politique plus concret ? Plusieurs analystes estiment qu’un retour actif sur la scène sénégalaise serait perçu comme une menace potentielle pour le tandem Diomaye–Sonko, dont le pouvoir repose en partie sur une rupture avec l’ancien système. Macky Sall, fort de ses réseaux et de sa connaissance des rouages institutionnels, pourrait peser lourd dans les équilibres à venir.

Cependant, un tel scénario reste hypothétique. Les poursuites judiciaires potentielles liées à la gestion de la dette publique et à d’autres dossiers financiers pourraient freiner tout retour physique de l’ancien président au pays. Son entourage sait que la moindre initiative politique directe pourrait être interprétée comme une tentative de déstabilisation, dans un contexte où les autorités actuelles entendent consolider leur légitimité.

Pour l’heure, Macky Sall privilégie donc la scène internationale et le travail intellectuel. Il affirme consacrer une partie de son temps à la réflexion sur les questions climatiques et à la lecture du Coran, tout en maintenant un lien étroit avec son parti, l’Alliance pour la République (APR). Loin d’un retrait total, il semble vouloir s’imposer comme une voix d’expérience et de stabilité dans un monde en mutation, tout en surveillant l’évolution politique au Sénégal.

Reste à savoir si cette offensive maîtrisée constitue les prémices d’un retour stratégique ou simplement une opération de préservation d’image. Quoi qu’il en soit, Macky Sall démontre qu’il n’a pas renoncé à peser sur le débat national. Son silence a pris fin, et son ombre plane à nouveau sur la scène politique sénégalaise — une présence qui pourrait, à terme, devenir un véritable défi pour le pouvoir en place.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn