Une ado tombe du toit en récupérant son ballon…elle es décédée

Mercredi soir, des jeunes jouaient au football au Relecq-Kerhuon, dans le Finistère, lorsque leur ballon s’était retrouvé sur le toit d’une école élémentaire.

Ils étaient montés sur la toiture de l’établissement scolaire pour le récupérer. Une adolescente de 15 ans était passée au travers un hublot du plafond et avait chuté de plusieurs mètres.

Inconsciente à l’arrivée des secours, la jeune fille avait été transportée en urgence à l’hôpital de Brest où elle est décédée samedi des suites de ses blessures.

Source : F D