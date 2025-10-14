Une ado de 16 ans meurt percutée par un tramway…à Bordeaux

Le drame s’est produit dans la nuit de dimanche à lundi à Bordeaux, en Gironde. Vers 0h40, une jeune fille de 16 ans se trouvait quai Richelieu, près du Miroir d’eau, lorsqu’elle a été percutée par un tramway.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de l’adolescente. Son amie, âgé également de 16 ans, présente au moment de la collision, a été prise en charge en urgence relative.

Le conducteur du tramway, âgé de 24 ans, a lui aussi été conduit à l’hôpital, en état de choc.

