Ce que Soya Diagne a dit aux enquêteurs

Soya Diagne, patron du site d’information Ledakarois221, a été auditionné puis placé en garde à vue ce lundi à la Sûreté urbaine (SU) du Commissariat central de Dakar. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, propos contraires aux bonnes mœurs et actes susceptibles de jeter le discrédit sur les institutions, suite à une série de publications sur sa page Facebook.

Confronté aux enquêteurs sur des publications évoquant de prétendues accusations de mœurs visant une haute autorité de l’État, notamment un « viol d’une Rwandaise », et sur des commentaires concernant le Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, le mis en cause a reconnu être l’auteur et l’administrateur unique de sa page, reprend L’Observateur.

Il a expliqué, poursuit le quotidien du Groupe futurs médias, que ses commentaires, souvent ironiques ou rédigés en wolof, avaient été publiés « dans un contexte humoristique », un style qu’il utilise régulièrement pour « se défouler ». Selon lui, ses publications relèvent de la fiction et de la pure invention, et l’identité qu’il utilise sur Facebook n’a aucun lien avec sa personne réelle.

Interrogé sur une vidéo de 56 secondes à l’origine de la rumeur de viol, Soya Diagne a formellement nié en être l’auteur, affirmant n’avoir jamais parlé de viol ni mentionné l’autorité concernée, qu’il dit respecter profondément.

Malgré ces explications et son plaidoyer pour l’humour, Soya Diagne a été placé en garde à vue à l’issue de son audition.