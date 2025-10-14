Enquête à la SAR : Les précisions du DG Mamadou Abib Diop

Sur la Une de son édition de ce mardi 14 octobre, le journal L’Observateur annonce que la Division des investigations criminelles (DIC) est en train de fouiller les comptes de la Société africaine de raffinage (Sar). Selon le journal, le directeur général, Mamadou Abib Diop, a été entendu hier par la DIC.

Sur les réseaux sociaux, le DG de la Sar n’a pas attendu avant de réagir. Selon Mamadou Abib Diop, l’enquête de la DIC concerne une affaire qui date de 2020, et non la gestion de la société de 2020 à nos jours. Puis, dit-il, il n’a jamais été entendu par la DIC. « Il s’agit ici d’une affaire qui date de 2020, n’ayant rien à voir avec le périmètre spécifié et je n’ai jamais été entendu par la DIC contrairement aux dires de l’OBS. La direction générale a envoyé le département juridique pour remettre les documents concernés », fait-il savoir dans des propos repris par Seneweb.

Le DG de la Sar a aussi lancé quelques piques au journal L’Obs. « Je comprends davantage la nécessité de boycotter certains groupes de presse (…) Pourtant hier un journaliste de ce quotidien d’informations m’a appelé et sans donner des détails, je lui ai précisé qu’il s’agit d’une affaire datant de 2020. La SAR se réserve le droit d’ester en justice ce quotidien d’informations », a ajouté Mamadou Abib Diop.