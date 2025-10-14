Trafic de migrants : Un réseau international démantelé

Deux individus, M. Sathie et M. Sarr, ont été déférés pour association de malfaiteurs et trafic de migrants par voie maritime. L’affaire, rapportée par Libération, a éclaté le 7 octobre lorsque Sathie, un maître coranique établi en Gambie, a été intercepté à la frontière de Karang alors qu’il tentait de traverser par une voie non officielle. Il était en possession de plusieurs passeports et cartes d’identité appartenant à des candidats à l’émigration clandestine.

L’enquête a rapidement permis d’identifier son complice, M. Sarr. Ce dernier, arrêté plus tard à la plage de Massarinko, a reconnu sans ambages avoir participé à l’organisation du voyage.

Les investigations ont également mis en lumière un réseau structuré : un certain Ismaila hébergeait les candidats dans le village de Djinack-Kajata. Une dame nommée Tanty, basée en Espagne, était chargée de recruter des candidats de nationalité ivoirienne. L’exploitation des téléphones des mis en cause a confirmé l’ensemble des faits et des échanges liés à l’organisation du trafic, détaille Libération.