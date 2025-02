Polémique sur les fonds spéciaux…une grosse erreur de Com du PM Sonko

Comme promis, Ousmane Sonko est retourné à l’Assemblée nationale. Le premier ministre a fait face aux députés de la 15e législature, vendredi 21 février, pour répondre aux questions d’actualité conformément à l’article 85 de la Constitution. Connu pour ne pas se laisser faire, le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) n’a pas fait de cadeau de aux parlementaires de l’opposition. Mais le patron du gouvernement s’est perdu dans certaines de ses explications.

Lors de son passage à l’Assemblée nationale, le Premier ministre a tenu à clarifier ses positions sur les fonds communs, en réponse à une question du député et leader de la coalition Sénégal Kesse, Thierno Alassane Sall. Ce dernier avait interpellé le chef du gouvernement concernant la gestion des fonds communs, notamment ceux que l’opposant Ousmane Sonko avait promis de suspendre s’il accédait au pouvoir. Dans sa réponse, le leader de Pastef a exprimé son désaccord concernant l’existence de fonds publics exclusivement dédiés à une seule personne.

«J’ai toujours dit que dans un pays, avoir des fonds exclusivement dédiés à une personne, fût-il Président, ce n’est pas normal», a-t-il souligné, indiquant que cette pratique était incompatible avec une gestion transparente des finances publiques. Cependant, le Premier ministre a nuancé ses propos en expliquant que dans tous les pays, il existe des fonds dits «secrets», permettant de traiter certaines questions délicates ou stratégiques en toute discrétion. «Par contre, dans tous les pays, il y a des fonds qu’on appelle secrets qui permettent de régler des questions importantes en toute discrétion», a-t-il précisé. Ces fonds, bien que souvent, ces sujets à controverse, sont utilisés pour des opérations sensibles, notamment en matière de sécurité nationale ou de diplomatie.

Ces propos de Ousmane Sonko ont fait réagir. Les détracteurs du PROS (Président Ousmane Sonko) ont activé la VAR contre lui. Ils ont ressorti ses anciennes positions sur la question. Mais di côté de Pastef, on tente de remettre les propos du patriote en chef dans son contexte. «Les fonds politiques étaient jusque là des fonds à l’entière discrétion du Président de la République, qu’il pouvait dépenser sans aucun justificatif ou nécessité étatiques», a réagi Amadou Ba de Pastef.

«Ces fonds étaient un distributeur automatique de billets principalement pour acheter, corrompre et soudoyer des transhumants, journalistes, communicateurs traditionnels et activistes. Ils permettaient aussi au Président de la République de financer l’implantation politique et la campagne électorale de ses lieutenants, maires, députés et élus. C’est cela que le PM Ousmane Sonko a qualifié de Kharam (illicite). Les autres Fonds servant divers intérêts stratégiques de l’Etat, d’intervention sociale, de solidarité africaine et de diplomatie secrète n’ont jamais été remis en cause», a expliqué le parlementaire.

Mais sans le savoir, Amadou Ba met de l’huile sur le feu. Il confirme que Ousmane Sonko avait qualifié quelque chose de «haram» (illicite). Pire, ses propos peuvent pousser les sénégalais à croire que le nouveau régime n’a toujours pas encore supprimé ses fonds controversés. Surtout au moment où le Sénégal cherche à rationaliser les dépenses de l’Etat. Des erreurs qui risquent de bénéficier à ses adversaires de l’opposition. Adversaires qui font sortir les anciens propos de Sonko sur la question.

Le véritable débat dans cette affaire, est de savoir quand le régime va-t-il se débarrasser de ces fonds spéciaux. Dans un pays en ruines, ces fonds peuvent permettre de régler de nombreux problèmes. Haram ou pas, le Pastef devrait commencer à aligner ses anciennes positions à celle d’aujourd’hui. On ne peut pas promettre une chose à un pays et se désister une fois au pouvoir. Et une chose est sûre : Ousmane Sonko pouvait s’éviter cette polémique sur ces fonds «haram» !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn