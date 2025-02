Sonko tape sur les députés…et menace les anciens ministres de Macky

Le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement ont fait face aux parlementaires, ce vendredi. Plusieurs questions d’actualité ont été abordées lors de cet exercice, conformément à l’article 85 de la Constitution. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) n’a pas raté l’opposition et les anciens ministres de Macky Sall présents à l’hémicycle. Une sortie qui confirme que Sonko reste ce bagarreur qu’il a toujours été.

Les députés de la 15ème législature se sont succédé au pupitre pour poser des questions au chef du gouvernement et à ses ministres sur les sujets brûlants de l’heure. Lors de son intervention, Abdou Karim Sall, député de l’opposition, a tenu des propos sur la gestion actuelle des affaires du Sénégal. Il a d’abord exprimé son mécontentement face à l’inaction du gouvernement, reprochant au Premier ministre Ousmane Sonko d’avoir attendu près de dix mois avant de répondre aux préoccupations des députés. Une longue attente qui révèle, selon lui, une déconnexion criante du pouvoir avec les réalités du pays, alors que celui-ci traverse de graves crises sociales et économiques.

Il a également dénoncé le rapport récemment publié par le gouvernement, qu’il qualifie de diversion visant à minimiser la gravité de la situation actuelle. Malheureusement pour l’ancien ministre de l’Environnement, il a commis sa plus grosse erreur. Répondant à AKS, Ousmane Sonko a dénoncé ce qu’il considère comme des contrevérités propagées par le député concernant le rapport de la Cour des Comptes. Le Premier ministre a souligné que ce document, qui dévoile des irrégularités financières majeures, est validé non seulement par la Cour des Comptes elle-même, mais aussi par des institutions internationales de renom telles que le FMI et la Banque mondiale.

Face à cet ancien ministre de Macky Sall, Ousmane Sonko n’a pas mâché ses mots. «L’APR et tous ceux qui sont avec vous doivent être menacés». Une déclaration un peu plus clair du premier ministre qui n’a pas manqué de rappeler à l’ancien ministre de l’Environnement le contrat d’armement portant sur 45 milliards ou l’affaire des gazelles oryx. Des scandales qui peuvent coûter cher au maire de Mbao le jour où le nouveau régime va commencer à fouiller.

À travers Abdou Karim Sall, Ousmane Sonko a envoyé un message à tous les hommes de Macky Sall. À l’heure de la reddition des comptes, tous les dignitaires de l’ancien régime sont en sursis. Mais le maire de Mbao n’a pas été le seul député à recevoir des piques de la part du premier ministre. Leader de la République des Valeurs, Thierno Alassane Sall a touché une corde sensible lors du passage de Sonko à l’Assemblée. De quoi pousser le patriote en chef à lui servir une réponse digne de son interpellation.

« Je pense que dans les interprétations de l’honorable député Thierno Alassane Sall, il y a beaucoup d’amalgames. Je n’ose pas mettre ça dans la mauvaise foi, mais je pense qu’à un certain niveau, il faut prendre le temps d’aller écouter ce que les gens ont dit et non pas de se laisser emballer par les commentaires et les commérages. Je vous dis après que vous avez le temps d’écouter par vous-même», a lancé Ousmane Sonko qui a reprécisé sa pensée sur la question des fonds secrets.

À Thierno Alassane Sall, Ousmane Sonko dira, «vous ne pouvez pas aujourd’hui donner des leçons». À analyser ses réponses, les observateurs de la scène politique sont formels : «c’est Ousmane Sonko, l’opposant qui était venu à l’Assemblée». Pour eux, le premier ministre se devait d’avoir un ton ferme surtout après la publication du rapport de la Cour des comptes qui fait état de plusieurs anomalies. Désormais, c’est aux membres de l’ancien régime de décortiquer son message.

