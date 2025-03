Port et La Poste : Les féministes révoltées par des horaires « sexistes »

En ce mois de Ramadan, plusieurs structures publiques, dont le Port autonome de Dakar et La Poste, ont décidé de réaménager les horaires de travail, fixant une journée de 7h30 à 15h00 exclusivement pour les femmes. Une décision présentée comme une « faveur », mais qui suscite la colère du Collectif des féministes du Sénégal. Dans un communiqué cinglant, ce dernier dénonce une mesure qu’il juge profondément discriminatoire.

« Nous avons pris connaissance avec stupeur des notes de service émanant de certaines directions, comme celles du Port autonome ou de La Poste, autorisant le personnel féminin à quitter son poste à 15h pour cause de Ramadan. Ces dispositions sont problématiques : elles instaurent des discriminations flagrantes entre agents hommes et femmes au sein des services publics, mais aussi entre hommes et femmes musulmans, ce qui contrevient aux principes mêmes de l’islam », fustige le collectif.

Pour les signataires, cette mesure ne s’arrête pas là : elle creuse également un fossé entre les agents du secteur public et ceux du privé, tout en portant atteinte aux libertés fondamentales. « Ces notes bafouent le principe de respect des droits des citoyens, socle de la société sénégalaise. Elles violent la Constitution, qui rejette toute forme d’injustice, d’inégalité et de discrimination, notamment son article premier stipulant que la République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale », poursuit le communiqué repris par Seneweb.

Face à cette « iniquité », le Collectif des féministes du Sénégal appelle à la mobilisation. Il invite les agents des services publics à contester ces notes par des recours en excès de pouvoir devant les juridictions compétentes, dans une logique de lutte contre l’injustice et de défense de l’égalité.