Pourquoi Karim Wade ne sera jamais président du Sénégal…Il a brisé ce code

Karim Wade, 53 ans aujourd’hui…Le Sénégalo-Qatari loin du Palais qui rêve toujours d’être président du Sénégal comme son père Abdoulaye Wade.

Karim Wade est-il encore Sénégalais ? l’enfant du plus grand politicien du Sénégal, fête aujourd’hui son 53ème anniversaire loin de son pays. Il est au Qatar, loin des sa maison du Point E, loin de son siège de la VDN et loin de ses militants. Et pourtant il veut toujours être le président du Sénégal.

Ëtre président, cela demande du courage et Karim Wade n’en a pas. Macky l’a terrorisé avec ses 3 années de prison et le voilà dans un désert en train de vivre comme un pacha aux frais d’un émir qui n’a pas bonne presse.

Son père ne serait jamais président s’il avait peur de la prison de Diouf. Et Khalifa Sall, même s’il est peu traumatisé par la prison de Macky n’a pas choisi un lieu d’exil. Il est resté au Sénégal pour affronter les dures réalités de la politique qui ont été édictées dans un code en 3 points par son père Abdoulaye Wade :

Accepter de perdre sa fortune Ne pas avoir peur d’aller en prison Être prêt à mourir

Karim a peur d’aller en Prison…Et cela le disqualifie déjà de la course à la présidentielle. S’il était courageux, il serait venu affronter Macky dans la rue comme l’a fait Ousmane Sonko.

S’il était courageux, il serait entré au Sénégal en brandissant les décisions de la Cour de la CEDEAO et l’avis du Groupe de travail sur sa détention « arbitraire » qui peut être consulté en cliquant ici (Avis Karim ONU)

Mais ce candidat du PDS n’a ni le courage de son père encore moins la témérité et la force de Sonko. Alors comment espère-t-il devenir président de la République ? Il a brisé le code par son manque de courage. La peur l’a envahi et il a accepté son exil comme un échappatoire.

Il veut rester loin du Sénégal, crier haut et fort qu’il a été exilé, cela ne résoudra pas le problème. Macky a utilisé les leviers politiques pour l’écarter, tout comme Khalifa Sall. Mais ce dernier est resté et est aujourd’hui en train de se battre pour recouvrer ses droits. Par contre Karim Wade est dans une suite de 1000m² avec ses trois filles et sa « nounou » qui, au fil du temps, est devenue sa « maîtresse ».

Aujoud’hui, 1er septembre, Karim Wade a 53 ans. 3 ans de prison, 5 ans d’exil. Donc cela fait 8 ans que le jeune Wade n’a pas fait le terrain politique. La Place de la Nation (ex obélisque) a même vu son père Abdoulaye Wade, braver les forces de l’ordre pour manifester pour la démocratie. Et Karim lui, dort toujours à Doha (Qatar) dans une suite au frais de l’émir du Qatar qui ne gère que des intérêts…Et si Karim devenait président, quel serait la part de cet émir sur le Sénégal ?

C’est pour ces raisons que Karim Wade ne sera jamais président…Le Qatar est désormais son Pays et les Karimistes et le PDS devraient se chercher un autre leader…

La Rédaction de xibaaru