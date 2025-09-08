Présidentielle en Côte d’Ivoire : Cinq candidatures validées par le Conseil constitutionnel

Côte d’Ivoire, le Conseil constitutionnel a rendu public, ce lundi 8 septembre 2025, la liste définitive des candidats autorisés à prendre part à la Présidentielle du mois prochain. Comme l’on pouvait s’y attendre, les candidatures de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam ont été rejetées.

Le Conseil constitutionnel n’a retenu que cinq dossiers de candidature. Il s’agit, bien évidemment, des dossiers du président sortant Alassane Ouattara du RHDP, de Jean-Louis Billon du CODE, de Don Mello Sénin Ahoua Jacob, de Lagou Adjoua Henriette et de Simone Ehivet Gbagbo.

Pascal Affi N’Guessan du FPI a été recalé, tout comme Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, lit-on sur Seneweb.