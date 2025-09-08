Réaction de Bara Ndiaye suite au remaniement ministériel 

Je prends acte du remaniement ministériel opéré par le Président de la République et le Premier ministre. Je félicite les nouveaux entrants et adresse mes encouragements à l’ensemble de l’équipe gouvernementale. Dans ce contexte marqué par de fortes tensions sociales et économiques, je leur souhaite énergie, lucidité et réussite dans l’exercice de leurs fonctions.

J’exhorte le gouvernement à recentrer son action sur les préoccupations réelles des Sénégalais, en particulier celles des ménages les plus vulnérables, qui subissent de plein fouet les effets encore perceptibles de la COVID et du conflit russo-Ukrainien.

J’exprime ma profonde déception et mon inquiétude face à l’éviction prévisible d’Ousmane Diagne, ministre de la justice, garde des Sceaux. Ce départ constitue un signal préoccupant pour l’état de droit et l’indépendance de la justice. Son courage à refuser toute instrumentalisation du pouvoir judiciaire et à s’opposer à une justice des vainqueurs mérite d’être salué.

La pastefisation du gouvernement n’est certainement pas un délit, mais elle ne doit en aucun cas fragiliser nos institutions républicaines ni compromettre les principes sacrés qui fondent notre démocratie.

Bara Ndiaye

Président du parti FORT