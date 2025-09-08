Mauritanie : 119 migrants secourus au large d’Amhijrat

Les garde-côtes mauritaniens ont porté secours, cette semaine, à 119 migrants en détresse au large d’Amhijrat, dans la région d’Inchiri. L’annonce a été faite par le ministère de la Pêche et de l’Économie maritime dans un communiqué diffusé sur sa page officielle.

Selon les autorités, l’embarcation avait quitté la Gambie début septembre 2025. À bord se trouvaient 50 Sénégalais, dont une femme, 54 Gambiens, dont dix femmes, ainsi que 15 Guinéens de Conakry. Leur pirogue est tombée en panne après une avarie du moteur en pleine mer, laissant les passagers dériver pendant près d’une semaine.

Grâce à une opération de coordination entre les garde-côtes et des navires évoluant dans la zone, les migrants ont pu être localisés et secourus. Ils ont ensuite été transférés à Nouakchott pour recevoir assistance et soins, conformément aux procédures en vigueur.

Ce sauvetage a permis d’éviter un drame supplémentaire, mais il met en lumière les dangers persistants de la migration irrégulière par voie maritime. Chaque année, des milliers de jeunes originaires du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest tentent la traversée vers l’Europe sur des embarcations de fortune, au péril de leur vie.