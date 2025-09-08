Le Premier ministre français renversé par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale française a renversé lundi François Bayrou, qui a échoué à obtenir la confiance des députés. Les regards sont désormais tournés vers Emmanuel Macron, obligé de trouver un nouveau Premier ministre s’il veut éviter une nouvelle dissolution.

Au terme d’un débat marqué par un sévère réquisitoire des oppositions, seuls 194 députés (macronistes, MoDem, Horizons et Républicains) ont voté pour la confiance que François Bayrou avait sollicitée il y a quinze jours. Largement insuffisant face aux 364 voix conjuguées de ses opposants, allant du Rassemblement national à La France insoumise, en passant par le Parti socialiste.

Et si le résultat était attendu, il n’en reste pas moins historique: François Bayrou, qui n’était pas obligé de solliciter la confiance des députés, devient le Premier chef de gouvernement de la Ve République à échouer sur un tel vote.

« Cette épreuve de vérité je l’ai voulue (…) Le plus grand risque était de ne pas en prendre », a argué le patron du MoDem, allié historique d’Emmanuel Macron, qu’il a aidé à accéder au pouvoir en 2017. Un chef de l’Etat qui voit les projecteurs se braquer sur l’Elysée, moins d’un an après la censure du gouvernement de Michel Barnier.

Les tractations pour remplacer François Bayrou sont déjà bien entamées, pressées par l’impératif du budget 2026. Plusieurs dates plaident aussi pour une vacance courte: les mobilisations « Bloquons tout » le 10 septembre, syndicale le 18, ou la décision vendredi de l’agence Fitch qui pourrait dégrader la note de la dette française.