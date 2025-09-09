Yassine Fall à la Justice…le pari risqué d’une Mimi Touré bis pour le PASTEF

Le remaniement ministériel du 6 septembre 2025 a confié à Yassine Fall le ministère de la Justice, un portefeuille stratégique. Cette nomination n’est pas anodine : elle incarne la volonté du régime PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) d’accélérer la mise en œuvre de son projet politique, en particulier la reddition des comptes. Les attentes sont immenses, et la tâche s’annonce colossale, car elle devra faire face à des obstacles significatifs.

La mission la plus urgente de Yassine Fall sera de répondre aux attentes des victimes des violences d’État survenues entre 2021 et 2024. Ces événements, qui ont causé morts, blessés, et disparitions forcées, sont un enjeu de justice sociale et politique majeur pour le PASTEF. Le sort du précédent ministre, Ousmane Diagne, montre à quel point la lenteur perçue dans le traitement de ces dossiers a été un facteur décisif. Yassine Fall doit donc insuffler un nouveau dynamisme et faire de ces enquêtes une priorité nationale, en trouvant un équilibre délicat entre l’urgence politique et la rigueur procédurale.

Parallèlement, la nouvelle Garde des Sceaux devra s’attaquer aux dossiers des crimes financiers. La lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite est au cœur de l’idéologie du PASTEF. Pour ce faire, Yassine Fall pourrait s’inspirer de l’approche adoptée par Aminata Touré, dite Mimi Touré, lors de sa nomination au même poste sous la présidence de Macky Sall. En 2012, Mimi Touré avait mené l’opération « biens mal acquis », une campagne qui avait visé les dignitaires de l’ancien régime pour leur enrichissement présumé.

Cette stratégie avait permis de lancer des enquêtes sur plusieurs figures de l’État déchu, symbolisant ainsi un engagement fort du pouvoir en place à mettre fin à l’impunité. Bien que son action ait soulevé des débats sur le respect de la présomption d’innocence, elle avait incontestablement marqué les esprits en donnant un coup d’accélérateur à la lutte contre la corruption.

C’est cette même audace et cette détermination que les électeurs du PASTEF attendent de Yassine Fall. Sa principale mission sera de montrer que l’engagement du nouveau régime ne se limite pas à des promesses électorales. Elle devra faire preuve de tact et de fermeté pour mener à bien ces dossiers hautement sensibles, tout en assurant l’impartialité des procédures judiciaires.

Cependant, les défis sont nombreux. Yacine Fall se heurtera, comme l’a souligné l’analyse de Maître Tanor Diamé, à des obstacles structurels et à des résistances internes. Le premier obstacle est de concilier la pression politique pour des résultats rapides avec le respect des procédures judiciaires. Une précipitation excessive pourrait fragiliser la crédibilité des enquêtes et entraîner des blocages juridiques. Il est essentiel de respecter les délais, les preuves et les droits des accusés pour garantir la solidité des verdicts.

Le second défi est la résistance d’une partie de la magistrature. Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a souvent critiqué l’appareil judiciaire, le qualifiant de « partial » dans le traitement de ses propres affaires. Certains juges pourraient s’opposer aux orientations politiques de Yassine Fall, créant un bras de fer institutionnel qui pourrait entraver l’action du gouvernement.

Pour réussir, Yacine Fall devra donc non seulement faire preuve de leadership politique, mais aussi de finesse dans ses interactions avec le corps judiciaire. Elle devra restaurer la confiance tout en imposant la vision du pouvoir. Le succès de sa mission dépendra de sa capacité à surmonter les résistances et à faire de la justice un véritable instrument de la nouvelle gouvernance du PASTEF.

Ainsi donc, la nomination de Yassine Fall est un pari audacieux du régime. Elle porte en elle l’espoir d’une justice qui répare les injustices passées et met fin à l’impunité financière, mais elle devra faire face à des réalités complexes. Sa capacité à naviguer entre les attentes du peuple, la rigueur juridique et la résistance interne du corps judiciaire déterminera la réussite ou l’échec de cette mission.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn