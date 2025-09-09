Une fillette de 12 ans découverte pendue par son frère de 15 ans

Une fillette de 12 ans a été retrouvée pendue il y a une semaine au domicile familial près d’Orgon, dans les Bouches-du-Rhône.

C’est son frère, âgé de 15 ans, qui a fait la macabre découverte et qui a prévenu les secours.

Ces derniers, arrivés sur les lieux, ont pris en charge la collégienne.

La victime a été transportée dans un état critique à l’hôpital Nord de Marseille où elle est malheureusement décédée dimanche en milieu de journée.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.

Source : F D