Une fillette de 12 ans découverte pendue par son frère de 15 ans

Une fillette de 12 ans a été retrouvée pendue il y a une semaine au domicile familial près d’Orgon, dans les Bouches-du-Rhône.
C’est son frère, âgé de 15 ans, qui a fait la macabre découverte et qui a prévenu les secours.
Ces derniers, arrivés sur les lieux, ont pris en charge la collégienne.
La victime a été transportée dans un état critique à l’hôpital Nord de Marseille où elle est malheureusement décédée dimanche en milieu de journée.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.