Une voiture percute une maison…trois (3) morts

Le drame s’est produit dimanche soir à l’entrée du village d’Estrées-lès-Crécy, dans la Somme.

Vers 22H00, une voiture circulait sur la route départementale D938 lorsqu’elle s’est encastrée à l’angle de cette maison.

Les deux occupants du véhicule, âgés de 20 et 21 ans, sont morts sur le coup.

Dans la maison, il y avait six personnes : trois enfants, leur deux parents et leur grand-mère.

Sous la violence du choc, leur mère, âgée de 49 ans, a fait un malaise et est décédée d’une crise cardiaque.

Les cinq autres membres de la famille sont sains et saufs, mais ont dû être relogés.

Des dépistages sur la consommation d’alcool et de stupéfiants seront pratiqués sur les corps des deux jeunes hommes. Selon les premiers éléments de l’enquête, ils roulaient à une vitesse très élevée.

Source : F D