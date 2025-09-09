HLM 6 : Un homme interpellé pour viol avec violence sur mineur

Un homme soupçonné de viol avec violence sur un mineur a été interpellé ce dimanche 7 septembre 2025 par le Commissariat d’arrondissement des HLM Biscuiterie, à Dakar. Les faits se seraient déroulés dans le quartier HLM 6 Nimzatt, où un garçon âgé d’environ 11 ans aurait été agressé alors qu’il jouait au football avec ses amis.

Selon les premières informations recueillies, l’enfant aurait été approché vers 10 heures du matin par un individu inconnu qui lui aurait proposé de l’aider à récupérer des étais en bois dans une maison en construction. Une fois sur la terrasse de l’immeuble, le suspect aurait porté un coup de poing à l’œil gauche de l’enfant avant de le contraindre à se déshabiller et de commettre l’acte présumé de viol.

Les cris de la victime ont alerté l’épouse du propriétaire de la maison, résidant au rez-de-chaussée, qui a aussitôt prévenu les jeunes du quartier. Ces derniers se sont rendus sur les lieux, ont maîtrisé l’agresseur présumé, puis l’ont conduit au poste de police avec l’aide de la mère de la victime et de son fils.

Le suspect a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances exactes de l’agression. Une réquisition médicale a été adressée au Médecin Chef du District Sanitaire Gaspard Camara afin que la victime puisse être examinée.