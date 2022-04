Présidentielle en France : Le Pen ne veut pas de Zemmour dans son équipe

Marine Le Pen n’a pas souhaité tendre la main à son ancien adversaire nationaliste Éric Zemmour éliminé aux portes du second tour. Pour sa première interview depuis les résultats du premier tour, la candidate du Rassemblement national a indiqué que l’intégration du chef de file de Reconquête ! dans son équipe « n’est pas une possibilité ». «Il n’en a pas le souhait et je n’en ai pas le souhait non plus», a-t-elle tranché sur France Inter. «J’ai exprimé tout au long de la campagne du premier tour les divergences que je pouvais avoir avec Éric Zemmour, mais j’ai toujours concédé qu’il faisait partie du camp de ceux qui croient en la France, qui croient que la France doit redevenir un pays souverain».

Interrogée sur la possibilité d’alliances aux législatives et notamment d’alliances avec Reconquête, Marine Le Pen a balayé : «Nous n’en sommes absolument pas là. Nous sommes pour l’instant au second tour. Les législatives auront lieu plus tard et il est évident que cela dépendra des résultats des présidentiels.»