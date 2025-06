Quand la lettre ouverte de Bourgi révèle le caractère extraverti du Sénégalais (Par Alassane Kitane)

Quand la lettre ouverte de Bourgi révèle le caractère extraverti du Sénégalais

Bourgi est un sénégalais qui a toute la latitude de donner son point de vue sur la situation politique de son pays : c’est une évidence. Le contenu de sa lettre est conforme à l’état d’esprit, mais également au ressenti des Sénégalais : c’est une autre évidence. En tant qu’intellectuel, Monsieur Bourgi a le droit (sinon le devoir) d’analyser les faits de sa société, les problèmes politiques et économiques de sa société : tout le monde en convient. Aucun Sénégalais sérieux n’ose faire face à sa propre conscience et dire qu’il n’est pas dans le doute ou pire dans la déception totale. Mais pourquoi alors tant d’émotions dans la lecture d’une missive somme toute ordinaire et au contenu imbibé de lieux communs ? Quel Sénégalais sérieux ne sait ou ne sent pas dans sa chair ce que Borugi dit avec approximation et parfois dans un style contemplatif ?

Le tumulte créé par le truisme qu’est le contenu de la lettre de Bourgi nous révèle une vieille et tenace tare du Sénégalais : il aime se mirer dans l’autre. Nous aimons être certifiés par autrui dans nos certitudes, car s’il est vrai que Bourgi est Sénégalais, il est également français et membre éminent de la Françafrique. N’est-ce pas ce même Bourgi qui a avoué avoir porté des valises remplies d’argent du contribuable africain au Président Chirac ? Pourquoi devrions-nous croire à un éclair de génie ou de lucidité accompagnant une soudaine tempête de patriotisme de sa part ? Si comme il le dit, il a été un entremetteur politique entre les élites politiques françaises et celles africaines, jusqu’à une période récente, qu’est-ce qui nous empêche de croire que sa sortie est davantage un chantage ou un code secret à l’endroit des autorités actuelles du pays ? « Je suis fier d’avoir joué un rôle dans le rétablissement des liens entre Macky Sall et Pierre Atepa, en janvier 2024. » !!! A qui est destiné ce propos ? Quel est le rôle d’Atepa (son clone local) dans le dispositif du régime actuel ?

Nous savons tous que les intrigues politiques ont un langage, un code, une gestuelle et un cérémonial qui cachent leur jeu. Tout le monde sait également que Monsieur Atepa et les politiciens dont il a parlé Sonko sont tous des pouvoiristes invétérés, et que le fait qu’il ait réussi à les « fréquenter » tous en même temps montre qu’il est peu soucieux des principes et des valeurs en politiques. Que veut dire ce message : « …j’invitais au Lagon des membres de Pastef. » ? Avec quel régime politique monsieur Bourgi n’a-t-il pas collaboré ? C’est quoi cette histoire d’être dans toutes les sauces politiques sans manger à leur râtelier ?

Le problème dans ce pays est que nous préférons aborder le monde avec émotion au lieu de l’affronter avec la froideur de la rationalité analytique. Il n’y a pas un seul mot, une seule virgule dans ce texte qui n’ait été dit avec plus de netteté de d’objectivité par des Sénégalais qui n’ont jamais versé dans la compromission. Le texte de Bourgi est dix mille fois moins pertinent et moins factuel qu’une simple entrée en matière d’Abdou Ngéer. Mais comme il fanfaronne avec son titre d’avocat et conseiller politique franco-libanais (il a une nationalité contingente) et spécialiste des questions africaines (mais de qui se moque-t-on ?), il est abondamment relayé et amplifié par la presse. Là où les gens voient une critique du régime, j’aurais préféré voir une manœuvre politique avec pour nom de code : Ma’a ngi fi ; Ma’a ngi nii (je suis là).

Tout le monde sait que ce régime ultra médiocre et mythomane comme lui a besoin de visibilité à l’étranger, de commerce civilisé avec les grandes firmes et les grands manœuvriers de la finance internationale. La spirale de la dette et l’étranglement de l’échéance courte des dettes contractées auprès de privés dans le marché régional constituent une véritable ciguë pour nos finances publiques : c’est une évidence. Un pays obligé d’aller chaque semaine dans le marché régional pour lever des emprunts obligataires ne peut prétendre qu’il choisit librement ses partenaires, c’est un mensonge enfantin. C’est le FMI qui traine les pieds et non le Sénégal qui affirme son option de souveraineté : c’est une évidence.

La seule urgence aujourd’hui, c’est la réflexion sérieuse sur nos mœurs politiques afin de les réformer. Comment avons-nous pu élire des gens qui sont dépourvus d’exemplarité ? Comment avons-nous fait pour nous laisser hypnotiser par les balivernes et les prestations comiques de Sonko et de ses partisans ? Comment faire pour que les Sénégalais décident désormais de ne plus faire confiance à leur émotivité afin de ne plus échanger le cheval borgne qu’ils ont contre celui aveugle qui les séduit ? Voilà les questions qui méritent d’être débattues et non le contenu anecdotique de la lettre de Bourgi.

