Questions écrites : Guy Marius Sagna reçoit des réponses du gouvernement

Le gouvernement du premier ministre Ousmane Sonko a répondu à certaines de mes questions écrites.

1- plusieurs étudiants de l’Institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion (ISEG) m’avaient saisi pour se plaindre qu’ils ne recevaient pas leur diplôme de l’ISEG. Des étudiants de nationalité djiboutienne avaient eu des diplômes de l’ISEG alors qu’ils étaient da’s une école à Djibouti portée par l’ISEG en violation du décret 2018-850 du 11 mai 2018 portant statut des établisupérieur privés d’enseignement supérieur en son article 10. Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation avait demandé à l’ISEG de s’expliquer sur cette situation. Jamais l’ISEG ne se serait expliqué et depuis lors, jamais l’ISEG n’a présenté au ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation des diplômes à signer.

2- Le CEM de Sébi Gare est le seul CEM du Sénégal à ma connaissance qui paie un loyer chaque mois pour les locaux qu’il paie. Résultats : des arriérés de loyer. Le propriétaire des locaux vient régulièrement expulser les élèves. Voilà pourquoi j’avais adressé une question écrite au gouvernement. J’ai reçu la réponse du gouvernement. Sauf que le ministère de l’Education nationale ne prend pas en charge ma préoccupation qui est celle des élèves, des enseignants, des parents d’élèves.

À quand une solution définitive pour le CEM Sébi Gare de Sébikotane une école publique qui paye la location et qui doit des arriérés de loyer. Le bailleur à demandé récemment la doublure des clés du CEM comme à son habitude. Il risque de changer les serrures à tout moment, privant ainsi une centaine de candidats à bénéficier correctement des enseignements apprentissages. Je vais écrire à nouveau au ministère de l’Education nationale.

3- J’ai adressé deux questions écrites relatives à l’Agence de régulation pharmaceutique (ARP). J’ai reçu une première réponse du gouvernement. J’attends la deuxième réponse pour me prononcer sur la situation à l’ARP.

4- J’avais aussi écrit au gouvernement à propos de la hausse des dépenses d’hospitalisation des agents de l’État durant l’année 2024. Le gouvernement a avec des chiffres dit qu’il n’y avait rien d’anormal.

GMS,