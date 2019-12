Rachida Dati est depuis de nombreuses années victime de critiques sur son physique et notamment sur l’abus de chirurgie esthétique. Elle a donc décidé de faire une grosse mise au point à ce sujet en se confiant à Télé Loisirs.

Rachida Dati lynchée par les internautes

Souvent dans la ligne de mire, Rachida Dati se retrouve sans cesse sous les critiques des internautes. Et cela s’est empiré lorsqu’elle est apparue dans L’émission politique sur France 2, en janvier dernier. Elle a été victime d’un terrible lynchage sur les réseaux sociaux car, nombreux ont été à l’avoir trouvée métamorphosée avec les traits tirés et les lèvres gonflées. Elle a donc décidé d’accorder une interview à Télé Loisirs.

« Plus d’une fois, vous êtes fatiguée, vous n’êtes pas maquillée, pas coiffée et vous arrivez à l’arrache sur un plateau de télé ou sur une radio. Et après, on vous dit : “Oh lala ! Elle est moche !” Moi, ça m’est égal ! Honnêtement, ça ne me touche pas. Mais au bout d’un moment, vous allez dire : “Mais j’ai envie de vivre comme je veux !” Comme dirait une amie : “Vous ne payez pas mon loyer ! Je fais ce que je veux !” ». Avant d’ajouter que ces attaques étaient « connues par la plupart des femmes publiques », a-t-elle expliqué.

Rachida Dati et la chirurgie esthétique

Pour Rachida Dati, elle n’a aucun compte à rendre : « Je n’ai pas de compte à rendre. J’ai un engagement politique et ces attaques peuvent être désagréables pour votre entourage et pas pour moi ». Concernant son recours à la chirurgie esthétique, elle a assuré que ce n’était pas son cas. « J’ai le droit de m’habiller comme je veux, de me maquiller comme je veux. J’ai le droit aussi de ne pas me maquiller si je n’en ai pas envie. Parfois, vous êtes moins bien qu’à d’autres moments », a-t-elle finir par conclure.