Rapport Cour des comptes : Le parti FORT demande l’application des recommandations

Déclaration des Forces Ouvertes pour la République et le Travail, FORT, sur la publication du rapport de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques

La Cour des comptes vient de rendre public son rapport sur la situation des finances publiques pour la période 2019 – 2024.

FORT prend acte des conclusions du rapport qui décrivent des faiblesses notoires de notre gestion financière et invite à une lecture objective et constructive. Il est important de rappeler que ce rapport ne doit pas seulement viser à accabler ou à condamner, mais plutôt à fournir une information claire et impartiale des pratiques actuelles afin de proposer des axes de correction. La transparence et la reddition de comptes sont des piliers fondamentaux de notre démocratie, et nous devons les respecter en analysant les conclusions de ce rapport avec sérénité et objectivité, surtout que la crédibilité de notre système de contrôle et d’audit dépend de la confiance que nos compatriotes et nos partenaires peuvent y accorder. Nous devons donc veiller à ce que l’application des recommandations de la cour et des procédures subséquentes soient menées de manière rigoureuse, impartiale et indépendante.

Par ailleurs, FORT demande que les corps de contrôle de l’État, y compris la Cour des Comptes, bénéficient d’une totale indépendance institutionnelle et fonctionnelle. Cela inclut la protection contre toute forme de pression ou d’influence externe, qu’elle soit politique ou économique. Il est essentiel que ces institutions puissent exercer leurs fonctions en toute autonomie, dans le seul intérêt de la transparence et de la justice.

C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles, Forces Ouvertes pour la République et le Travail invite la société civile et les partenaires techniques et financiers du Sénégal à une évaluation approfondie et indépendante du rapport en question, afin de garantir que toutes les conclusions soient fondées sur des preuves tangibles et irréfutables.