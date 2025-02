Sénégal : Jumia annonce la nomination d’une nouvelle CEO

Jumia Sénégal, leader dans le secteur de l’e-commerce, annonce la nomination de Marcelle Monkam SIAYOJIE au poste de CEO. Marcelle succède à Lionel MOBI, qui occupe désormais le poste de CEO B2C à Jumia Egypt.

« Je suis honoré de rejoindre Jumia Sénégal à un moment aussi passionnant », a déclaré Marcelle Monkam SIAYOJIE. « Le Sénégal est l’une des économies à la croissance la plus rapide du continent et je suis impatiente de travailler avec notre équipe talentueuse pour renforcer notre position sur le marché et offrir encore plus de valeur à nos clients. », a ajouté Marcelle lors de sa nomination

Avec plus de 10 ans d’expérience dans le secteur, Marcelle Monkam SIAYOJIE a occupé divers postes de direction au sein de Jumia. Elle a rejoint Jumia en 2014 en tant que Capitaine d’Acquisition à Jumia Cameroun et a occupé différents postes avant de devenir Head of Category de 2017 à 2019. Elle a poursuivi d’autres projets pendant quelques années et est revenue à Jumia en 2022 en tant que Chief Commercial Officer du Sénégal, puis a déménagé au Kenya en 2023 pour devenir le Chief Commercial Officer de Jumia Kenya. Marcelle est titulaire d’un Master exécutif en marketing numérique et commerce électronique de HEC Maroc.

Son expertise en e-commerce, sa vision stratégique et sa connaissance du marché sénégalais seront des atouts précieux pour Jumia Sénégal, alors que nous travaillons à l’expansion de Jumia dans tout le pays.

Jumia Sénégal tient à remercier Lionel MOBI pour son leadership et ses contributions en tant que CEO entre 2022 et 2024.