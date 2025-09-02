RDC : Constant Mutamba condamné à 3 ans des travaux forcés

L’ancien ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, a été condamné le 2 septembre par la Cour de cassation de Kinshasa à trois ans de travaux forcés, assortis de cinq ans d’inéligibilité et de privation du droit de vote, pour le détournement de près de 20 millions de dollars initialement destinés à la construction d’une prison à Kisangani. Il devra également rembourser la somme.

Le verdict, repoussé à deux reprises, est intervenu après un procès tendu marqué par la résidence surveillée de l’accusé. Mutamba, qui encourait jusqu’à dix ans de travaux forcés, rejette toujours les accusations, affirmant que les fonds « sont restés intacts ».

Malgré sa condamnation, il a utilisé ce procès pour se poser en victime politique, se comparant à Mandela, Lula ou encore Lumumba et Tshisekedi. Une stratégie qui pourrait renforcer sa notoriété, même si sa peine l’écarte de la présidentielle de 2028.