Alerte Météo : L’ANACIM annonce un Septembre pluvieux

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit un mois de septembre particulièrement humide sur l’ensemble du territoire sénégalais, marqué par des pluies excédentaires au cours des deux premières décades avant une accalmie progressive en fin de mois.

Selon la situation pluviométrique hebdomadaire et perspectives publié par l’Agence ce lundi, les précipitations ont débuté dès le 1er septembre avec des orages et des pluies d’intensités variables enregistrées à l’Est, au Sud et au Centre du pays. Ces épisodes pluvieux ont ensuite gagné le littoral, notamment dans la soirée du 2 septembre, avec un pic attendu le 3.

Entre le 4 et le 7 septembre, de nouveaux épisodes pluvieux devraient se manifester dans le Sud et le Centre-sud, avant de toucher une grande partie du territoire. La semaine du 8 au 14 septembre sera marquée par des pluies supérieures à la normale dans la majeure partie du pays, à l’exception du Sud-est où les précipitations devraient rester proches des moyennes saisonnières.

Du 15 au 21 septembre, la tendance humide persistera, avec des cumuls supérieurs à la normale sur la façade Ouest et proches de la normale ailleurs. Enfin, du 22 au 28 septembre, les prévisions annoncent une baisse de la pluviométrie, inférieure à la normale sur la moitié Nord du pays, tandis que le reste du territoire connaîtra des conditions conformes aux moyennes habituelles, lit-on sur Seneweb.