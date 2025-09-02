Liberté 01 : Un individu arrêté pour trafic de drogue

Le Commissariat d’arrondissement de Dieuppeul a procédé à l’arrestation d’un individu domicilié à Liberté 01, surpris en possession de deux kilogrammes de chanvre indien.

L’opération a été menée suite à une information fiable faisant état d’un réseau actif de trafic de drogue dans la zone. Les éléments de la brigade de recherche ont alors mis en place une surveillance ciblée, qui a conduit à l’interpellation du suspect.

Placé en garde à vue, il sera entendu dans le cadre de l’enquête ouverte pour identifier d’éventuelles complicités et démanteler le réseau présumé.