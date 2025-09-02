Sénégal : Abdou Diouf honoré à Dakar pour ses 90 ans

L’ancien président de la République, Abdou Diouf, a été célébré ce mardi 2 septembre à l’occasion de son 90ᵉ anniversaire. La cérémonie officielle, organisée par la Fondation Abdou Diouf Sport et Vertu, s’est tenue au Musée des Civilisations noires de Dakar, en présence de nombreuses personnalités politiques, culturelles et universitaires.

La cérémonie a débuté par les mots de bienvenue du directeur du musée, le Pr Mouhamed Abdallah Ly, suivis de l’allocution du président de la Fondation, Moustapha Tall. Le représentant du chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a ensuite délivré un message d’hommage, saluant à la fois l’ancien président et son épouse, Mme Élisabeth Diouf, décrite comme une « personnalité d’exception, symbole de discrétion, de solidarité et de partage ».

Le professeur Souleymane Bachir Diagne a animé une conférence inaugurale retraçant le parcours du président Diouf, avant que plusieurs figures sénégalaises, dont Aminata Mbengue Ndiaye, Mansour Mbaye, Sidiki Kaba, Abdoulaye Makhtar Diop et Pierre Goudiaby Atepa, ne livrent des témoignages émouvants.

Sous le thème « Abdou Diouf de Louga à la Francophonie : un voyage au cœur du dialogue et de la paix », une conférence publique et un vernissage ont marqué le lancement d’une exposition consacrée à la vie et à l’œuvre du deuxième chef d’État sénégalais. L’exposition restera ouverte au public jusqu’au dimanche 7 septembre.

À cette occasion, le fils de l’ancien président, Mactar Pierre Diouf, dit Pedro, a exprimé sa gratitude : « C’est un grand bonheur pour nous car 90 ans, ce n’est pas rien. Nous prions pour Papa, le président Abdou Diouf. Que Dieu lui prête longue vie afin que nous puissions fêter ses 100 ans ici au Sénégal », a-t-il déclaré, décrivant son père comme « un homme aimant, humble et magnifique ».

La célébration se poursuivra le samedi 6 septembre avec une conférence des juristes africains, réunissant notamment Dr Djiby Diakhaté, Pr Ogo Diop et Me Benoît Ngom.

Pour Moustapha Tall, président de la Fondation Abdou Diouf Sport et Vertu, ces festivités vont bien au-delà d’un simple hommage : « C’est une occasion unique de réfléchir sur l’impact de son action politique, économique, sociale et culturelle, non seulement au Sénégal, mais aussi à l’échelle africaine et francophone », a-t-il affirmé lors d’un point de presse en amont de l’événement.

Aliou Ngom pour xibaaru.sn