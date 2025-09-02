Championnat d’athlétisme de Tokyo : Le Sénégal sera au rendez-vous

Les athlètes sénégalais seront bel et bien présents au Japon du 13 au 21 septembre prochain. Ils seront 4 athlètes : Louis François Mendy au 110m haie, Mamadou Fall Sarr au 100m, Saly Sarr et Amath Faye au triple saut.

Pour cette édition le Sénégal a fait un exploit inédit en se qualifiant pour les championnats de Tokyo.

Depuis Moscou 2013, les Championnats du monde d’athlétisme sont classés en 2e position en terme d’importance des compétitions internationales , apres les Jeux Olympiques d’été.

Ils ont vu le jour avec la 1ere édition qui s’est déroulé à Helsinki en finlande en 1983. Au début c’était quadriennal mais depuis 1991 on l’organise tous les deux notamment les années impairs pour éviter qu’elle coïncide avec les JO.

Cest une compétition qui regroupe plus de 200 pays et les meilleurs athlètes du monde vont s’affronter pour remporter le titre ultime de champion du monde.

Contrairement aux Jeux Olympiques, qui incluent d’autres sports, cette compétition est exclusivement consacrée à l’athlétisme.

Avec un nombre de 5 qualifiés, le Sénégal n’était pas arrivé à ce niveau de qualication et cela montre à suffisance le progrès qui est en train d’être fait par la fédération en terme de performance de nos athlètes.

En athlétisme ce sont les chiffres qui parlent les manipulations, les lobbies ou intox ne passeront pas et heureusement nous avons un public, connaisseurs très avisé.

Cette édition se déroulera à Tokyo, au Japon du 13 au 21 septembre 2025 au Stade national qui avait déjà abrité les JO de 2020 dont tout le monde se souvient.

Pou rappel la dernière édition à eu lieu en 2023 à Budapest, en Hongrie ou les États-Unis ont largement dominé le tableau des médailles.

La dernière nouveauté se trouve au niveau de l’épreuve de marche de 50 km qui a été remplacée par le 35 km, depuis les mondiaux de 2023 aussi bien pour les hommes que pour les femmes.

Ceci aussi est piste à exploiter avec la Fédération de randonnée pédestre ou on trouve beaucoup de marcheur quand bien même que c’est différent de la larche olympique mais elle peut être un grenier pour aspirer à plus de Médailles mondiales.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn