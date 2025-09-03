Pastef face à lui-même…le seul parti qui «s’oppose» contre Diomaye-Sonko

Des membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ne sont pas contents. Ces patriotes dénoncent la manière dont le nouveau régime traite certains dossiers. Ils sont en passe de devenir les plus grands problèmes du régime du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko.

Les rues de Dakar ont vibré, le week-end dernier, sous les pas des anciens détenus et des familles des victimes des violences politiques de 2021 et 2024. Ces militants, jadis alliés dans la lutte contre le pouvoir de Macky Sall, sont aujourd’hui les premiers à lever la voix pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une trahison des promesses de justice. Le Pastef, désormais au sommet de l’État avec le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, se retrouve dans une position inédite où l’opposition la plus virulente vient de ses propres rangs.

La principale cible des critiques est le système judiciaire, que le Pastef a toujours promis de réformer en profondeur. Les manifestants réclament que justice soit rendue pour les pertes en vies humaines et que les responsabilités soient situées. Le slogan « Pas de justice, pas de paix » résonne avec force, rappelant étrangement les mêmes revendications formulées par le Pastef du temps de l’opposition. Le paradoxe est frappant : le parti qui a su fédérer une jeunesse autour de l’idéal de rupture est aujourd’hui accusé de faire preuve de lenteur et de compromis.

Cette insatisfaction n’est pas limitée aux manifestations. Elle s’exprime également à travers des figures emblématiques du parti. Le député Guy Marius Sagna, militant de la première heure, a publiquement dénoncé la gestion du nouveau gouvernement et les lenteurs de la justice. Pour ces patriotes, les compromis politiques ne peuvent justifier un recul sur les principes de justice et de transparence pour lesquels ils ont tant lutté.

Les promesses de rupture faites pendant la campagne électorale créent aujourd’hui un fossé entre la base militante et l’élite dirigeante. Les partisans, qui s’attendaient à un changement immédiat et radical, peinent à comprendre les contraintes de la gouvernance et les complexités de la réforme de l’État. La nomination de certains cadres de l’ancien régime, même si elle est justifiée par la nécessité de continuité de l’administration, a été perçue par une frange du Pastef comme un signal de compromission.

Le président Bassirou Diomaye Faye, malgré son profil de « serviteur de l’État » et sa volonté d’incarner la sobriété, se trouve pris au milieu de ce feu croisé. On lui reproche une certaine timidité face aux réformes, notamment judiciaires. Les critiques les plus acerbes soutiennent qu’il agit avec trop de prudence, ce qui est perçu comme un frein au changement radical promis. Cette perception met en lumière un phénomène de dilution du pouvoir où, pour les militants, les attentes ne sont pas comblées.

Le rôle d’Ousmane Sonko en tant que Premier ministre est également scruté. Sonko, figure charismatique du mouvement, est désormais le visage des réformes et des actions du gouvernement. La responsabilité qu’il assume est immense, et chaque décision est analysée à l’aune de ses déclarations passées. Ses détracteurs au sein du mouvement pensent que la politique de rupture annoncée semble céder le pas aux réalités complexes de la gestion du pouvoir.

La situation est d’autant plus délicate que le Pastef s’est construit sur une culture de la contestation et de la dénonciation. Le parti a excellé dans l’art de la critique, mais a du mal à traduire cette énergie en actions de gouvernement. C’est un dilemme classique des mouvements d’opposition qui arrivent au pouvoir : comment passer de la posture de combat à la gestion pragmatique, sans trahir les idéaux qui les ont portés.

En fin de compte, la marche du week-end dernier n’est qu’un symptôme d’un mal plus profond. Le Pastef n’a pas seulement à faire face à une opposition traditionnelle. Il est confronté à un miroir, où il voit son propre visage de militantisme radical s’opposer à la réalité de son rôle de gouvernant. Le parti est en train de devenir son propre opposant.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn