People

Une directrice d’école se jette du haut d’une falaise le jour de la rentrée

Par Niakaar
0

Les faits se sont déroulés lundi, le jour de la rentrée des classes, près d’Anglards-de-Salers, dans le Cantal.

Vers 10H30, une directrice d’école s’est suicidée en se jetant du haut d’une falaise.

Cette femme de 42 ans a fait une chute d’une trentaine de mètres. Elle est morte sur le coup.

Caroline Grandjean était enseignante et directrice dans une école à classe unique à Moussages, un petit village de 300 habitants.

Depuis deux ans, la victime était harcelée en raison de son orientation sexuelle.

Le 13 décembre 2023, elle avait découvert l’inscription « Sale gouine » sur le mur du préau. En arrêt de travail jusqu’aux vacances de Noël, elle avait découvert autre tag homophobe la visant le 7 mars 2024.

Source : F D

laissez un commentaire
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra