Une directrice d’école se jette du haut d’une falaise le jour de la rentrée

Les faits se sont déroulés lundi, le jour de la rentrée des classes, près d’Anglards-de-Salers, dans le Cantal.

Vers 10H30, une directrice d’école s’est suicidée en se jetant du haut d’une falaise.

Cette femme de 42 ans a fait une chute d’une trentaine de mètres. Elle est morte sur le coup.

Caroline Grandjean était enseignante et directrice dans une école à classe unique à Moussages, un petit village de 300 habitants.

Depuis deux ans, la victime était harcelée en raison de son orientation sexuelle.

Le 13 décembre 2023, elle avait découvert l’inscription « Sale gouine » sur le mur du préau. En arrêt de travail jusqu’aux vacances de Noël, elle avait découvert autre tag homophobe la visant le 7 mars 2024.

