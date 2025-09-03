People

Elle tente de se suicider…elle survit à une chute de plus de 100 mètres

Par Niakaar
0

Lundi, une femme a tenté de se suicider en se jetant du pont de Ponsonnas, dans l’Isère.

Elle a fait une chute de 103 mètres, mais juste avant de percuter l’eau du Drac, elle a été retenue par un filet de sécurité posé par une entreprise proposant des sauts à l’élastique depuis le viaduc.

Cette femme, âgée d’une quarantaine d’années, a réussi à s’extraire, et a remonté la route à pied avant d’être prise en charge par les secours.

La quadragénaire a été héliportée au CHU Grenoble Alpes. On ignore pour l’instant les raisons de son geste.

Source : F D

laissez un commentaire
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra