Elle tente de se suicider…elle survit à une chute de plus de 100 mètres

Lundi, une femme a tenté de se suicider en se jetant du pont de Ponsonnas, dans l’Isère.

Elle a fait une chute de 103 mètres, mais juste avant de percuter l’eau du Drac, elle a été retenue par un filet de sécurité posé par une entreprise proposant des sauts à l’élastique depuis le viaduc.

Cette femme, âgée d’une quarantaine d’années, a réussi à s’extraire, et a remonté la route à pied avant d’être prise en charge par les secours.

La quadragénaire a été héliportée au CHU Grenoble Alpes. On ignore pour l’instant les raisons de son geste.

Source : F D